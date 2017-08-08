Центробанк снизил на 9 августа курс доллара до 59,99 руб.

Нани Брегвадзе вспоминает успех на Всемирном фестивале молодежи и студентов в МосквеКультура 8 августа, 15:00
Шубенков о проблемах легкой атлетики с журналистами говорит как с "навязчивым таксистом"Спорт 8 августа, 14:59
Новосибирский аэропорт Толмачево за 7 месяцев увеличил пассажиропоток на 24%Транспорт 8 августа, 14:57
Новосибирские филологи нашли на Алтае копию знаменитого сочинения Ивана ГрозногоСибирь 8 августа, 14:55
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея УлюкаеваПроисшествия 8 августа, 14:50
Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключенияСпорт 8 августа, 14:46
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"Спорт 8 августа, 14:43
Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в МособлсудеПроисшествия 8 августа, 14:43
Саакашвили сообщил, что находится в ЛитвеМеждународная панорама 8 августа, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 9 августа официальный курс доллара на уровне 59,9886 руб., что на 7,19 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 0,09 коп., до 70,8405 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,99 коп., до 64,8720 руб.