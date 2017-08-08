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Центробанк снизил на 9 августа курс доллара до 59,99 руб.

Экономика и бизнес
8 августа, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Курс евро по состоянию на среду опустился до 70,84 руб.

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 9 августа официальный курс доллара на уровне 59,9886 руб., что на 7,19 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 0,09 коп., до 70,8405 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,99 коп., до 64,8720 руб.

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