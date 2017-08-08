Центробанк снизил на 9 августа курс доллара до 59,99 руб.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 9 августа официальный курс доллара на уровне 59,9886 руб., что на 7,19 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 0,09 коп., до 70,8405 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,99 коп., до 64,8720 руб.