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Лукашенко пообещал упростить ведение бизнеса в Белоруссии

Экономика и бизнес
8 августа, 14:10 UTC+3 МИНСК МИНСК 8, августа. /ТАСС

Президент Белоруссии поручил правительству подготовить к 1 октябрю пакет документов, которые призваны упразднить излишние административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены

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МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал представителей бизнеса быть социально ответственными, со своей стороны поручил подготовить к 1 октябрю пакет документов по упрощению ведения бизнеса. Об этом он заявил во вторник, заслушав доклад по вопросам стимулирования деловой инициативы, сообщает президентская пресс-служба.

"От любых совместных действий - моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса - должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным", - сказал Лукашенко. Он поручил правительству подготовить к 1 октябрю пакет соответствующих документов, которые призваны упразднить излишние административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены.

Вместе с тем, добавил он, будет повышена ответственность предпринимателей. "Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести - мало не покажется, я вам гарантирую", - пообещал он.

При этом Лукашенко сказал, что является сторонником исключения ненужных требований к работающим людям, отметив, что его "коробит, если докладывают, что предприниматели пытаются работать и делом занимаются, а мы начинаем блох выискивать".

Президент призвал предпринимателей к пониманию того, что они работают в государстве, и от его силы зависит и их собственное благополучие. "Нельзя допустить, как это в известных государствах, разницу между беднотой и богатыми людьми в 25-30 раз. Это прообраз если не будущей революции, то нестабильности точно", - отметил он.

По его словам, в бизнесе надо "обладать целым комплексом навыков". "Особенно в нашем обществе, которое только-только начинает заниматься этим видом деятельности, поэтому всегда ищите причину в себе и не бегайте по улицам и площадям, рыдая о том, что государство что-то не создало", - сказал Лукашенко.

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