"Роснефть" просит ограничить время выступления сторон в суде с "Системой" 15 минутами

Нани Брегвадзе вспоминает успех на Всемирном фестивале молодежи и студентов в МосквеКультура 8 августа, 15:00
Шубенков о проблемах легкой атлетики с журналистами говорит как с "навязчивым таксистом"Спорт 8 августа, 14:59
Новосибирский аэропорт Толмачево за 7 месяцев увеличил пассажиропоток на 24%Транспорт 8 августа, 14:57
Новосибирские филологи нашли на Алтае копию знаменитого сочинения Ивана ГрозногоСибирь 8 августа, 14:55
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея УлюкаеваПроисшествия 8 августа, 14:50
Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключенияСпорт 8 августа, 14:46
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"Спорт 8 августа, 14:43
Саакашвили сообщил, что находится в ЛитвеМеждународная панорама 8 августа, 14:33
В район строительства Крымского моста доставлена вторая плавучая опораВ стране 8 августа, 14:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 8 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу с АФК "Системой" ходатайствовала об ограничении времени выступления представителей каждой из сторон, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Представитель нефтяной компании заявила в ходе заседания, что для представления позиции каждой стороне будет достаточно 15 минут, что соответствует общей практике.
"Представителей ответчиков все больше, они дублируют друг друга", - добавила она.
Комментируя это ходатайство, представитель АФК иронично отметила, что в таком случае можно совсем лишить "Систему" права выступать в суде. "У меня есть встречное ходатайство - лишить ответчика вообще прав на выступление. Предоставить право на выступление истцам в тех интервалах, которые они себе предоставляют. Я думаю, что это будет эффективным", - сказала она. "Зачем нам процесс? Зачем тратить время?", - добавила она.
Судья Ирина Нурисламова оценила эту реплику как ходатайство и заявила о внесении его в протокол, назначив к рассмотрению позднее.
После этого представитель "Системы" серьезно заявил, что АФК выступает против установления временного регламента. "Нам нужно неограниченное количество времени, чтобы донести до суда свою позицию. У нас количество доказательств гораздо больше приложено к делу, чем у другой стороны", - пояснил представитель "Системы". Он добавил, что если истцам достаточно 15 минут для выступления - они могут выступать в пределах этого времени.
В судебном заседании участвуют десять представителей "Системы" и "Системы-Инвест". От истцов ("Роснефть", "Башнефть" и Минземимущество Башкирии) - семь участников.
Ходатайство об ограничении времени выступления сторон 15 минутами будет рассмотрено позднее.