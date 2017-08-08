Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" просит ограничить время выступления сторон в суде с "Системой" 15 минутами

Экономика и бизнес
8 августа, 14:22 UTC+3 УФА УФА 8, августа. /ТАСС

В свою очередь представитель АФК заявил, что "Система" выступает против установления временного регламента

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 8 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу с АФК "Системой" ходатайствовала об ограничении времени выступления представителей каждой из сторон, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представитель нефтяной компании заявила в ходе заседания, что для представления позиции каждой стороне будет достаточно 15 минут, что соответствует общей практике.

Читайте также новости по теме:
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
© Сергей Бобылев/ТАСC

Суд отказал АФК "Система" в ходатайстве об отводе судьи по делу с "Роснефтью"

"Роснефть" считает, что оснований для отвода судьи в деле против АФК "Система" нет

АФК "Система" заявила отвод судье по разбирательству с "Роснефтью"

"Представителей ответчиков все больше, они дублируют друг друга", - добавила она.

Комментируя это ходатайство, представитель АФК иронично отметила, что в таком случае можно совсем лишить "Систему" права выступать в суде. "У меня есть встречное ходатайство - лишить ответчика вообще прав на выступление. Предоставить право на выступление истцам в тех интервалах, которые они себе предоставляют. Я думаю, что это будет эффективным", - сказала она. "Зачем нам процесс? Зачем тратить время?", - добавила она.

Судья Ирина Нурисламова оценила эту реплику как ходатайство и заявила о внесении его в протокол, назначив к рассмотрению позднее.

После этого представитель "Системы" серьезно заявил, что АФК выступает против установления временного регламента. "Нам нужно неограниченное количество времени, чтобы донести до суда свою позицию. У нас количество доказательств гораздо больше приложено к делу, чем у другой стороны", - пояснил представитель "Системы". Он добавил, что если истцам достаточно 15 минут для выступления - они могут выступать в пределах этого времени.

В судебном заседании участвуют десять представителей "Системы" и "Системы-Инвест". От истцов ("Роснефть", "Башнефть" и Минземимущество Башкирии) - семь участников.

Ходатайство об ограничении времени выступления сторон 15 минутами будет рассмотрено позднее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Сечин заявлен свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
3
С 2021 года Москва откажется от закупок дизельных автобусов
4
Саакашвили сообщил, что находится в Литве
5
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
6
СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши
7
Поклонская считает недопустимым показ трейлера "Матильды" в кинотеатрах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама