"Роснефть" просит ограничить время выступления сторон в суде с "Системой" 15 минутами

УФА, 8 августа. /ТАСС/. "Роснефть" в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу с АФК "Системой" ходатайствовала об ограничении времени выступления представителей каждой из сторон, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представитель нефтяной компании заявила в ходе заседания, что для представления позиции каждой стороне будет достаточно 15 минут, что соответствует общей практике.

"Представителей ответчиков все больше, они дублируют друг друга", - добавила она.

Комментируя это ходатайство, представитель АФК иронично отметила, что в таком случае можно совсем лишить "Систему" права выступать в суде. "У меня есть встречное ходатайство - лишить ответчика вообще прав на выступление. Предоставить право на выступление истцам в тех интервалах, которые они себе предоставляют. Я думаю, что это будет эффективным", - сказала она. "Зачем нам процесс? Зачем тратить время?", - добавила она.

Судья Ирина Нурисламова оценила эту реплику как ходатайство и заявила о внесении его в протокол, назначив к рассмотрению позднее.

После этого представитель "Системы" серьезно заявил, что АФК выступает против установления временного регламента. "Нам нужно неограниченное количество времени, чтобы донести до суда свою позицию. У нас количество доказательств гораздо больше приложено к делу, чем у другой стороны", - пояснил представитель "Системы". Он добавил, что если истцам достаточно 15 минут для выступления - они могут выступать в пределах этого времени.

В судебном заседании участвуют десять представителей "Системы" и "Системы-Инвест". От истцов ("Роснефть", "Башнефть" и Минземимущество Башкирии) - семь участников.

Ходатайство об ограничении времени выступления сторон 15 минутами будет рассмотрено позднее.