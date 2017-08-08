Ограничения судоходства в Керченском проливе не окажут большого влияния на транзит судов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Запланированные на среду ограничения судоходства в Керчь-Еникальском канале не окажут существенного влияния на транзит судов, сообщила во вторник пресс-служба Минтранса России.
Ранее сообщалось, что в среду будет ограничено движение судов для безопасности мореплавания во время проведения морских операций при строительстве Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией.
"Ограничения не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе, составляя на порядок меньшие величины по сравнению с ограничениями судоходства по Керченскому проливу, вводимыми по гидрометеоусловиям. Так, в 2016 году приостановка судоходства по Керчь-Еникальскому каналу по штормовым условиям составляла от 5 суток в августе до 18 суток в октябре", - отмечается в сообщении ведомства.
В инфоцентре "Крымский мост" пояснили, что ограничения на 9 августа связаны с подготовительными работами перед доставкой арочных пролетов Крымского моста к фарватеру. "Монтаж арок на опоры запланирован на август-сентябрь этого года. Морская операция по транспортировке и подъему арок моста - технически сложный и уникальный процесс. Приказом Минтранса заблаговременно были определены временные окна для операции с перекрытием канала до 72 часов", - уточнили в инфоцентре.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность моста - 19 километров.