Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: на Украине хотят обанкротить украинское предприятие российского "Атомэнергомаша"

Экономика и бизнес
8 августа, 15:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, августа. /ТАСС

Дата подготовительного заседания пока неизвестна

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Дочернее предприятие компании "Нафтогаз Украины" - "Газ Украины" обратилось с иском в суд с просьбой открыть процедуру банкротства компании "Энергомашспецсталь", входящей в российский "Атомэнергомаш". Об этом говорится в сообщении интернет-портала "Судебная власть Украины" во вторник.

"Суть спора - банкротство, дата регистрации 3 августа 2017 года, стадия рассмотрения - назначен состав суда", - приводит издание информацию Хозяйственного суда Донецкой области. Дата подготовительного заседания пока неизвестна, пока недоступен и текст иска.

Как сообщило во вторник информагентство "Украинские новости", по состоянию на 1 августа "Энергомашспецсталь" является четвертым по счету крупнейшим должником за газ среди промышленных потребителей на Украине, сумма долга составляла 173,637 млн гривен ($6,7 млн по текущему курсу).

Компания является крупнейшим на Украине предприятием, которое специализируется на производстве специальных литых и кованых заготовок для тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, металлургической, цементной, горнодобывающей и других отраслей промышленности. Базируется в Краматорске.

Около 92,68% акций "Энергомашспецстали" принадлежит кипрской компании EMSS Holdings Limited, более 50% которой в конце декабря 2010 приобрела российская компания "Атомэнергомаш". По итогам 2016 года "Энергомашспецсталь" сократила убыток в 2,1 раза до почти 1,5 млрд гривен ($58,1 млн).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
3
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в Мособлсуде
7
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама