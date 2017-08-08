СМИ: на Украине хотят обанкротить украинское предприятие российского "Атомэнергомаша"

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КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Дочернее предприятие компании "Нафтогаз Украины" - "Газ Украины" обратилось с иском в суд с просьбой открыть процедуру банкротства компании "Энергомашспецсталь", входящей в российский "Атомэнергомаш". Об этом говорится в сообщении интернет-портала "Судебная власть Украины" во вторник.
"Суть спора - банкротство, дата регистрации 3 августа 2017 года, стадия рассмотрения - назначен состав суда", - приводит издание информацию Хозяйственного суда Донецкой области. Дата подготовительного заседания пока неизвестна, пока недоступен и текст иска.
Как сообщило во вторник информагентство "Украинские новости", по состоянию на 1 августа "Энергомашспецсталь" является четвертым по счету крупнейшим должником за газ среди промышленных потребителей на Украине, сумма долга составляла 173,637 млн гривен ($6,7 млн по текущему курсу).
Компания является крупнейшим на Украине предприятием, которое специализируется на производстве специальных литых и кованых заготовок для тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, металлургической, цементной, горнодобывающей и других отраслей промышленности. Базируется в Краматорске.
Около 92,68% акций "Энергомашспецстали" принадлежит кипрской компании EMSS Holdings Limited, более 50% которой в конце декабря 2010 приобрела российская компания "Атомэнергомаш". По итогам 2016 года "Энергомашспецсталь" сократила убыток в 2,1 раза до почти 1,5 млрд гривен ($58,1 млн).