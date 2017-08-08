АЗС: задержки в поставках бензина в Крым носили временный характер и связаны с логистикой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Проблемы с поставками бензина марок АИ-95 и АИ-98 в Крым были связаны с логистикой и носили временный характер. Недостатка топлива на полуострове сейчас нет.
Ранее в соцсетях водители жаловались, что на крымских заправках наблюдается дефицит этих марок бензина.
"Дефицита нет, я бы не назвал это проблемой. Это временная задержка, которая была связана с накоплением железнодорожных составов со стороны Кубани. Тут просто зависимость от Керченской паромной переправы, поскольку она - единственный транспортный путь между Крымом и материковой Россией", - сообщил во вторник ТАСС директор сети автозаправочных станций "ТЭС" Сергей Бейм. По его словам, задержка с поставками не привела к существенным проблемам на АЗС компании, которая насчитывает 72 заправки в Крыму.
Александр Терещенко, директор сети "АТАН", которая насчитывает 80 заправок, сообщил ТАСС, что проблем с поставками бензина сейчас нет. "Были проблемы в конце прошлой недели, ждали цистерны. Сейчас все трудности уже позади. Вагоны пришли, все наши заправки уже отпускают 95-й бензин", - пояснил Терещенко.
Сеть АЗС в Крыму насчитывает около 300 заправочных станций.