Росатом и китайский инвестфонд договорились вместе строить АЭС в третьих странах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Rusatom Overseas, дочерняя компания госкорпорации "Росатом", и Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития подписали во вторник в Москве меморандум, подразумевающий партнерство в строительстве АЭС российского дизайна в третьих странах мира, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Цель соглашения - "проработка, а также обеспечение финансовой поддержки различных совместных направлений работ в атомной области", говорится в материалах к подписанию.

"В частности, подразумевается партнерство в рамках сооружения АЭС российского дизайна в третьих странах, добыча и переработка минерального сырья для атомной промышленности в России и другие инновационные разработки", - отмечают стороны. Партнеры договорились разработать четкий механизм использования инвестируемых средств.

Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития создан в 2017 году, осуществляет прямые инвестиции в перспективные российские компании совместно с мировыми инвесторами. Управляющая компания зарегистрирована в Москве.