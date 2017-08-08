Росатом и китайский инвестфонд договорились вместе строить АЭС в третьих странах

Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча за драку в игре "Зенит" - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:15
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризыОбщество 8 августа, 16:04
Арбитр Сельдяков назначен на матч чемпионата России ЦСКА - "Спартак"Спорт 8 августа, 16:04
Выбор Трампа: что известно о новом директоре ФБРМеждународная панорама 8 августа, 15:35
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку ВолгиОбщество 8 августа, 15:30
Найденные на Ямале бивень и нижнюю челюсть мамонта передали в музей СалехардаНаука 8 августа, 15:28
Донской: оздоровление Волги потребует около 34,4 млрд рублейОбщество 8 августа, 15:28
Сборная Москвы по волейболу стала победителем СпартакиадыСпорт 8 августа, 15:22
Шубенков заявил, что строит большие планы на Олимпиаду 2020 годаСпорт 8 августа, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Rusatom Overseas, дочерняя компания госкорпорации "Росатом", и Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития подписали во вторник в Москве меморандум, подразумевающий партнерство в строительстве АЭС российского дизайна в третьих странах мира, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
Цель соглашения - "проработка, а также обеспечение финансовой поддержки различных совместных направлений работ в атомной области", говорится в материалах к подписанию.
"В частности, подразумевается партнерство в рамках сооружения АЭС российского дизайна в третьих странах, добыча и переработка минерального сырья для атомной промышленности в России и другие инновационные разработки", - отмечают стороны. Партнеры договорились разработать четкий механизм использования инвестируемых средств.
Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития создан в 2017 году, осуществляет прямые инвестиции в перспективные российские компании совместно с мировыми инвесторами. Управляющая компания зарегистрирована в Москве.