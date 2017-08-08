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Суд удовлетворил иск "Стройновации" к Росавтодору по разрыву контракта по трассе "Кавказ"

Экономика и бизнес
8 августа, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Росавтодор расторг контракт с подрядчиком из-за неоднократных нарушений промежуточных сроков производства работ

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил исковое заявление компании "Стройновация" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) о признании недействительным разрыва контракта Федерального дорожного агентства (Росавтодор) с компанией по реконструкции участка трассы "Кавказ". Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В июле газета РБК сообщала, что Росавтодор в одностороннем порядке расторг контракт со "Стройновацией" по реконструкции трассы "Кавказ" в связи с неоднократным нарушением подрядчиком промежуточных сроков производства работ.

В свою очередь в "Стройновации" сообщали, что по проекту "Кавказ" на участке в Дагестане выполняется корректировка графика производства работ. Это связано со сложностью выкупа земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в полосе отвода автодороги, а также с необходимостью дополнительных изысканий и корректировки проекта на оползневых участках с целью обеспечения гарантированной безопасности в период дальнейшей эксплуатации.

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