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Национальная иммунобиологическая компания Ростеха возобновляет работу НПО в Махачкале

Экономика и бизнес
8 августа, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Отмечается, что возобновление работы компании связано с обеспечением независимости России от импорта в системе здравоохранения

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Национальная иммунобиологическая компания ("Нацимбио"), входящая в госкорпорацию "Ростех", возобновила в Махачкале работу НПО "Питательные среды", остановленную в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба "Нацимбио".

"Национальная иммунобиологическая компания", входящая в госкорпорацию "Ростех", возобновляет работу производственной площадки в Махачкале (Дагестан)", - говорится в сообщении с уточнением, что производство в научно-производственном объединении "Питательные среды" было остановлено в 2013 году.

Сообщается, что в настоящее время "Нацимбио" проводит анализ запросов рынка на производимые предприятием препараты. По итогам первых месяцев работы к концу 2017 года компания определит основные направления развития данного актива и примет решение об объемах модернизации производства, в том числе технологий и оборудования.

Площадке "Нацимбио" в 2018 году исполнится 90 лет. В 1928 году она называлась Тропическим институтом, с 1940 была переименована в НИИ эпидемиологии, микробиологии и медицинской паразитологии, в 1952-м реорганизована в Дагестанский научно-исследовательский институт по производству питательных сред Министерства здравоохранения СССР. В 1985 году мощность площадки достигала 500 тонн продукции. В 2003 году НПО "Питательные среды" было включено в состав "НПО "Микроген", в 2013 году производство было остановлено.

Национальная иммунобиологическая компания была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) государственной корпорации "Ростех" в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости России от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных производственных и научных компетенций. В приоритете - иммунобиологические препараты и препараты для лечения инфекционных заболеваний.

Стратегия развития компании предусматривает производство к 2025 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП и плазматических факторов крови в натуральном выражении, до 80% противотуберкулезных препаратов, до 20% препаратов против ВИЧ и гепатитов B и С на территории России. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО "Микроген", ООО "ФОРТ", ОАО "Синтез".

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