В Ростовской области зафиксирован самый высокий в РФ процент экономической активности МСБ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Процент экономически активных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области самый высокий в РФ и составляет 76,4%. Об этом, озвучивая итоги сплошной федеральной бизнес переписи за 2015 год, сообщила журналистам временно исполняющий обязанности руководителя Ростовстата Марина Самойлова.

"В реальном секторе в Ростовской области работает в среднем 76% предприятий этой категории. Это очень хороший показатель, для сравнения, в среднем по стране экономически активны 70% субъектов малого и среднего предпринимательства, в Москве и Петербурге этот показатель 73%, в Московской области - 72%, у наших соседей на Кубани - 68%", - сказала Самойлова.

По ее словам, число субъектов малого и среднего бизнеса в 2015 году достигло почти 166 тыс., увеличившись на 15% по сравнению с наблюдением за 2010 год. "При этом число именно малых предприятий уменьшилось почти на 16%, но здесь надо учитывать изменения в законодательстве, касающиеся критериев малых предприятий, часть из них перешли в средний бизнес", - добавила Самойлова.

Бизнес-перепись - сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год, которое проводил Росстат. Наблюдение охватывает средние, малые и микропредприятия, а также индивидуальных предпринимателей, главная цель исследования - оценка уровня развития малого и среднего бизнеса в России. Наблюдение проводилось во всех 85 российских регионах.