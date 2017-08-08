ФАС получила документы о сделке "Ренессанс страхования" с группой "Благосостояние"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. В Федеральную антимонопольную службу поступили документы о получении предварительного согласия о сделке между группой "Ренессанс страхование" и группой "Благосостояние", сообщила ТАСС заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Ранее сообщалось, что "Ренессанс страхование" и НПФ "Благосостояние" подписали соглашение о сделке по объединению страховых активов.

"Документы, направленные на получение предварительного согласия на совершение сделки между группой "Ренессанс страхование" и группой "Благосостояние", получены ФАС России 2 августа", - передала через пресс-службу ведомства Беляева. Структуру заявленной сделки она не раскрыла, так как "информация отнесена ее обладателями к конфиденциальной".

Развитие событий

6 июля основной владелец группы "Ренессанс страхование" Борис Йордан сообщил об объединении страховых активов с НПФ "Благосостояние" при участии международного фонда Baring Vostok. Предполагалось, что контрольный пакет - 52,1% - останется у структуры Йордана (международной группы "Спутник"), 35,8% получит структура НПФ "Благосостояния" (УК "Трансфингруп"), 12,1% - фонд Baring Vostok.

Сумма сделки (стоимость компании после объединения) составит 27 млрд руб.

Планировалось, что вложения фонда будут денежными - порядка 3,3 млрд руб., а доли НПФ и страховой компании сложатся из стоимости активов и денежных инвестиций (суммы вложений не раскрывались). Йордан оценивал сделку как крупнейшую для российского страхового рынка с участием международного инвестора за последние 10 лет.

Планировалось, что в объединенную страховую группу войдут ООО группа "Ренессанс страхование", ООО СК "Ренессанс жизнь", АО "Интач страхование", АО СК "Благосостояние", АО "СК Благосостояние ОС", АО НПФ "Благосостояние ЭМЭНСИ", АО УК "Спутник - Управление капиталом" и ООО "Медицинская компания "Медкорп". Объединение компаний под брендом "Ренессанс страхование" займет около года, оценивал Йордан, он предполагал также сохранить бренд "Интач".

Привлечение инвесторов позволит "Ренессанс страхованию" решить проблемы с активами: в 2016 году ЦБ потребовал у компании заменить активы на 15 млрд руб., 10,5 млрд руб. акционеры уже вложили. Йордан заверял, что после закрытия сделки нормативы ЦБ будут соблюдаться "с запасом".

Группа "Ренессанс страхование" работает с 1997 года, с учетом сборов компании по страхованию жизни входит в топ-10 на страховом рынке РФ по объему премии (40,3 млрд руб. по итогам 2016 года). НПФ "Благосостояние" реализует корпоративную программу пенсионного обеспечения для работников РЖД, число клиентов превышает 1,2 млн человек.