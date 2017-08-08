Предоплата "Роснефти" по контрактам с PDVSA составила около $6 млрд

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Предоплата "Роснефти" по контрактам с венесуэльской PDVSA составляет около $6 млрд, полное погашение ожидается до конца 2019 г. Об этом сообщил во время телефонной конференции Александр Крастилевский, советник президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента ПАО "НК "Роснефть".

"На сегодняшний день размер предоплат [PDVSA] составил около $6 млрд. Погашение идет в соответствии с графиком, началось оно в 2016 г. На сегодня погашение основного долга составило $743 млн, погашение процентов - $489 млн. Окончательное погашение мы ожидаем в виде поставок нефти и нефтепродуктов, которые идут строго по графику. Полное погашение мы ожидаем до конца 2019 г. Никаких новых предоплат пока не планируется", - сказал он.

При этом компания не планирует дальнейшую выплату авансов PDVSA в рамках контракта на поставку нефти, но ситуация может измениться. Об этом сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

"Нет никаких планов осуществления никаких предоплат, но все может измениться в зависимости от ситуации с нашим контрагентом", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" в апреле 2017 г. выдала венесуэльской PDVSA аванс на сумму более $1 млрд в рамках контракта на поставку нефти. В 2016 г. "Роснефть" выдала PDVSA несколько авансов на общую сумму около $1,5 млрд в рамках контракта на поставку нефти.

"Роснефть" и PDVSA активно сотрудничают в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Первый долгосрочный экспортный контракт между "Роснефтью" и PDVSA был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума в мае 2014 г. Второй контракт на поставку нефти и нефтепродуктов подписан в ноябре 2014 г. В июне 2015 г. компании подписали соглашения об основных условиях поставок российской нефти Urals в Венесуэлу.

Сообщалось, что PDVSA увеличила поставки нефти в адрес "Роснефти" и снизила в отношении своей дочерней структуры - американского нефтеперерабатывающего оператора Citgo. По данным Reuters, это произошло вследствие принятого в мае плана по компенсации просроченных поставок нефтепродуктов. PDVSA согласилась компенсировать утраченные поставки "Роснефти", поскольку нефть поставляется в обмен на оплату по кредитам. В июне на Петербургском международном экономическом форуме министр нефти республики Нельсон Мартинес говорил, что "Роснефть" будет получать около 70 тыс. баррелей нефти в день в качестве оплаты по кредиту в размере $1,5 млрд, полученному в 2016 г.

"Роснефть" - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petroperija (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petromiranda (32% - у "Роснефти") и Petrovictoria (40% - у "Роснефти") и Boqueron (60% - у PDVSA, 26,67% - у "Роснефти", 13,33% - у австрийской OMV). По данным российской компании, суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд т. В совместном нефтесервисном предприятии Perforosven доля "Роснефти" составляет 51%, доля PDVSA - 49%.