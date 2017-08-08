РФ планирует отменить льготы таможенных пошлин на временный ввоз иностранных самолетов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россия планирует отменить льготные ставки таможенных пошлин на временный ввоз самолетов пассажировместимостью от 50 до 300 мест. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"В конце 2019 г. планируется отмена решения комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 331 в части самолетов с массой пустого снаряженного аппарата от 20 до 90 т, пассажировместимостью от 50 до 300 мест. Издание нормативно-правовых актов в этом случае не предусмотрено", - сказали в министерстве.

По мнению Минпромторга, эта мера, а следовательно, пересмотр в сторону повышения ставок ввозных таможенных пошлин на иностранные воздушные суда, позволит достичь ряда результатов. В частности, будет установлена таможенно- тарифная защита внутреннего рынка в интересах воздушных судов российского производства, что обеспечит необходимый уровень их конкурентоспособности.

Также это повысит уровень конкурентоспособности российских воздушных судов, что обеспечит повышение объемов их реализации на авиарынке, облегчит лизинговым компаниям поиск потребителей и достижение договоренностей с авиаэксплуатантами.

"И главное, будет обеспечена защита рынка ближне- и среднемагистральных самолетов в интересах российских самолетов семейств SSJ -100 (удлиненная версия) и МС-21-300, серийное производство и продажи последних запланировано на 2019 г.", - добавили в министерстве.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" сообщил, что Россия с 2019 г. может начать отмену льгот иностранным авиапроизводителям с целью восстановления контроля над внутренним рынком производства гражданских самолетов.

Прежде льготные ставки таможенных пошлин были установлены с целью обеспечения нужд авиаперевозчиков в лайнерах.