Минимальные зарплаты в самой богатой и самой бедной странах ЕС различаются в 9 раз

ФК "Арсенал" подаст апелляцию на штрафы за неправильный выход команды из автобусаСпорт 8 августа, 18:02
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом годуЭкономика и бизнес 8 августа, 17:49
Путин надеется, что МВД РФ и Абхазии смогут повысить безопасность туристов в республикеОбщество 8 августа, 17:45
УЕФА: информация о проведении финала Лиги чемпионов 2020 года в Нью-Йорке недостовернаСпорт 8 августа, 17:33
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимостьПолитика 8 августа, 17:30
Российско-абхазские отношения. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:25
Суд Швейцарии отказался от срочного рассмотрения вопроса об отстранении главы AIBAСпорт 8 августа, 17:21
Визиты Владимира Путина в Абхазию. ДосьеБиографии и справки 8 августа, 17:14
СМИ: финал Лиги чемпионов 2020 года может пройти в Нью-ЙоркеСпорт 8 августа, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Минимальная зарплата в самой богатой стране ЕС - Люксембурге - и в самой бедной - Болгарии - различается в девять раз. Об этом сообщило во вторник статистическое агентство Евросоюза - Евростат. По его данным, в Люксембурге минимальная зарплата составляет €1999, тогда как в Болгарии - €235.
В пятерку стран с самой высокой минимальной зарплатой, помимо Люксембурга, вошли Ирландия (€1563), Нидерланды (€1552), Бельгия (€1532) и Германия (€1498). Самые низкие зарплаты соответственно в Румынии (€275), Латвии (€380), Литве (€380) и Чехии (€407).
При этом шесть из 28 государств ЕС вообще не оперируют термином "минимальная зарплата" в своей социальной системе. Это Дания, Швеция, Италия, Кипр, Словакия и Хорватия.