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Минимальные зарплаты в самой богатой и самой бедной странах ЕС различаются в 9 раз

Экономика и бизнес
8 августа, 17:06 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 8, августа. /ТАСС

Лидируют в рейтинге стран с самой высокой минимальной зарплатой Люксембург, Ирландия, Нидерланды, Бельгия и Германия

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БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Минимальная зарплата в самой богатой стране ЕС - Люксембурге - и в самой бедной - Болгарии - различается в девять раз. Об этом сообщило во вторник статистическое агентство Евросоюза - Евростат. По его данным, в Люксембурге минимальная зарплата составляет €1999, тогда как в Болгарии - €235.

В пятерку стран с самой высокой минимальной зарплатой, помимо Люксембурга, вошли Ирландия (€1563), Нидерланды (€1552), Бельгия (€1532) и Германия (€1498). Самые низкие зарплаты соответственно в Румынии (€275), Латвии (€380), Литве (€380) и Чехии (€407).

При этом шесть из 28 государств ЕС вообще не оперируют термином "минимальная зарплата" в своей социальной системе. Это Дания, Швеция, Италия, Кипр, Словакия и Хорватия.

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