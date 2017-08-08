Минимальные зарплаты в самой богатой и самой бедной странах ЕС различаются в 9 раз

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Минимальная зарплата в самой богатой стране ЕС - Люксембурге - и в самой бедной - Болгарии - различается в девять раз. Об этом сообщило во вторник статистическое агентство Евросоюза - Евростат. По его данным, в Люксембурге минимальная зарплата составляет €1999, тогда как в Болгарии - €235.

В пятерку стран с самой высокой минимальной зарплатой, помимо Люксембурга, вошли Ирландия (€1563), Нидерланды (€1552), Бельгия (€1532) и Германия (€1498). Самые низкие зарплаты соответственно в Румынии (€275), Латвии (€380), Литве (€380) и Чехии (€407).

При этом шесть из 28 государств ЕС вообще не оперируют термином "минимальная зарплата" в своей социальной системе. Это Дания, Швеция, Италия, Кипр, Словакия и Хорватия.