"Биокад" до конца года откроет представительство в Египте

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания "Биокад" планирует открыть до конца 2017 г. свое представительство в Египте. Компания также не исключает возможность локализации производства на территории Российской промышленной зоны в Египте. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по маркетингу и продажам "Биокад" Олег Павловский.

"Мы рассматриваем вопрос открытия представительства в Египте с прицелом на весь рынок Ближнего Востока. Кроме того, мы сейчас заняты построением логистики в данном регионе и в связи с этим рассматриваем различные варианты. Вопрос локализации в регионе для нас так же открыт, поэтому будем с большим интересом смотреть на развитие этого проекта (Российской промышленной зоны в Египте - прим. ред.). Сейчас мы уже работаем в нескольких странах региона", - сказал Павловский.

Российская промышленная зона - это территория с особым налоговым режимом для российских компаний и их партнеров, которая разместится в особой зоне Суэцкого канала. Ожидается, что срок реализации проекта составит 13 лет и будет разбит на три этапа. Совместный проект Москвы и Каира потребует инвестиций в производства и инфраструктуру в размере $6,9 млрд, при этом, по мнению Минпромторга РФ, резиденты промзоны смогут к 2026 г. совокупно зарабатывать около $3,6 млрд ежегодно.

Если "Биокад" примет решение о локализации производства, то, вероятно, к проекту будет привлечен локальный игрок, говорит Павловский. "Мы открыты. У нас есть один из проектов, который мы делаем совместно с локальным партнером. Вполне возможно, что в перспективе это выльется в локализацию производства в Египте, или другой стране региона, как это уже произошло в Марокко", - пояснил вице-президент по маркетингу и продажам "Биокад".

Потенциальный рынок

Сейчас "Биокад" регистрирует в Египте три препарата для лечения онкологических заболеваний на основе моноклональных антител: ритуксимаб, трастузумаб и бевацизумаб. По словам Павловского, компания сможет зарабатывать на рынке Египта $60-70 млн до 2022 г. "Это тот минимум, на который мы рассчитываем", - отметил он.

На текущем этапе, по его словам, компания готова инвестировать "несколько миллионов долларов" собственных средства в регион Африки и Ближнего Востока. "Если движение в сторону производства будет продолжаться, то эта цифра может быть увеличена", - заключил он.

Окно в Европу

Всего "Биокад" ведет регистрацию собственных препаратов на основе моноклональных антител в 48 странах мира. "Пик получения регистрационных удостоверений придется на 2018-2019 гг.", - уточнил Павловский. Кроме того, российская биотехнологическая компания намерена выйти на европейский рынок с препаратами химического синтеза. "Биокад" рассчитывает начать продажи там уже в течение ближайших 4-5 лет.

О "Биокад"

Основанная в 2001 г. компания "Биокад" занимается разработкой и производством собственных и воспроизведенных лекарственных средств (дженериков) в таких терапевтических категориях, как урология, гинекология, дерматовенерология, онкология, гематология, аутоиммунные заболевания и инфекционные болезни. Компания имеет сеть офисов и представительств в Бразилии, Китае, Индии, США и других странах.