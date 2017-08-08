Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Гааге сформирован арбитраж для рассмотрения иска "Нафтогаза" к РФ

Экономика и бизнес
8 августа, 18:13 UTC+3 ГААГА ГААГА 8, августа. /ТАСС

Российская Федерация заявила, что не признает юрисдикцию международного арбитража при ППТС по рассмотрению иска

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Никитин/ТАСС

ГААГА, 8 августа. /ТАСС/. В Гааге при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) сформирован арбитраж для рассмотрения иска "Нафтогаза" к Российской Федерации. Об этом свидетельствует информация, опубликованная во вторник на сайте ППТС.

"ППТС оказывает административную поддержку арбитражу, который проводится в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (комиссия ООН по праву международной торговли - прим. ТАСС) 1976 года на основании российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", - говорится в сообщении.

Смотрите также

"Нафтогаз" намерен увеличить на $5 млрд требования к "Газпрому" по иску о транзите

Глава "Нафтогаза" не разделяет опасений министра энергетики о надежности ГТС

"Газпром" создал комиссию по долгам за газ в России

Украинскую сторону в разбирательстве представляет компания Covington & Burling ("Ковингтон и Бурлинг"). Российская сторона "не назначила своих представителей". В своем письме в ППТС, датированным 19 января 2017 года, Российская Федерация заявила, среди прочего, что "российско-украинское соглашение не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора с истцом" и что страна "не признает юрисдикцию международного арбитража при ППТС по рассмотрению иска".

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль пояснила, что украинские компании подают иски против России в связи с потерей собственности в Крыму. Среди компаний, которые уже обратились в ППТС, числятся "Укрнафта", "Стабил", аэропорт "Бельбек", Приватбанк и другие.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Трое детей пострадали в ДТП в Мытищах
3
Трамп назвал злоупотребление опиоидами крупнейшей проблемой США
4
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
5
СМИ: Неймар планирует подать жалобу на "Барселону" в ФИФА за невыплаченный бонус
6
Соколов: сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины может начаться в этом году
7
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама