В Гааге сформирован арбитраж для рассмотрения иска "Нафтогаза" к РФ

ГААГА, 8 августа. /ТАСС/. В Гааге при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) сформирован арбитраж для рассмотрения иска "Нафтогаза" к Российской Федерации. Об этом свидетельствует информация, опубликованная во вторник на сайте ППТС.

"ППТС оказывает административную поддержку арбитражу, который проводится в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ (комиссия ООН по праву международной торговли - прим. ТАСС) 1976 года на основании российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", - говорится в сообщении.

Украинскую сторону в разбирательстве представляет компания Covington & Burling ("Ковингтон и Бурлинг"). Российская сторона "не назначила своих представителей". В своем письме в ППТС, датированным 19 января 2017 года, Российская Федерация заявила, среди прочего, что "российско-украинское соглашение не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора с истцом" и что страна "не признает юрисдикцию международного арбитража при ППТС по рассмотрению иска".

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль пояснила, что украинские компании подают иски против России в связи с потерей собственности в Крыму. Среди компаний, которые уже обратились в ППТС, числятся "Укрнафта", "Стабил", аэропорт "Бельбек", Приватбанк и другие.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.