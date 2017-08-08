Медведев: Россия существенно нарастила возможности по сбору зерновых и бобовых культур

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. За последние годы Россия существенно нарастила возможности по сбору зерновых и бобовых культур. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

"Этот год, действительно, по погодным условиям очень сложный, тем не менее, мы рассчитываем на то, что собранный урожай позволит полностью закрыть наши потребности по зерну внутри страны и сохранить очень существенный экспортный потенциал, который тоже нам необходим для поступления валютной выручки для сельхозпроизводителя и для решения целого ряда других задач", - сказал премьер-министр.

Бочаров доложил Медведеву о сборе урожая. "Несмотря на непростые погодные условия, мы выполнили поручение правительства по сбору зерна на территории Волгоградской области. При плане 3,75 миллиона зерна мы сегодня, готов вам доложить, Дмитрий Анатольевич, уже собрали 4 миллиона тонн зерна, полностью выполнили план правительства, при этом убрав 65% территории", - сказал губернатор. "То есть, может быть прибавка к этим 4 миллионам, на это можно надеяться", - констатировал премьер. Идет также плановая работа по овощам, бахчевым культурам, отметил Бочаров. Губернатор уверен, что год будет урожайным.

Премьер остановился на вопросах восстановление дорожного хозяйства региона. По словам Медведева, за дорожным хозяйством следить крайне сложно с учетом того, что на протяжении десятилетий "почти ни копейки не вкладывалось". "Сейчас вместе с вами проехал, посмотрел, есть изменения, это не означает, что все вопросы решены. Но очевидно, дорожное хозяйство начало восстанавливаться", - отметил премьер.

Бочаров доложил, что приведение дорог в Волгоградской области в надлежащее состояние выполняется в соответствии с планом, который был утвержден в 2014 году. По его словам, размер агломерации Волгограда почти 2,5 миллиона человек, основные усилия власти области направили на приведение дорог Волгограда в надлежащее состояние. Центральные дороги были отремонтированы, но, конечно, нужно еще работать. "Порядка 30-35% нам еще необходимо приводить в надлежащее состояние... мы уверены, что, несмотря на все трудности, проблемы, задача, которая перед нами стоит, будет выполнена", - отметил губернатор.