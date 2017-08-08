Соколов: инфраструктурную ипотеку можно использовать почти для всех транспортных проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Принцип инфраструктурной ипотеки может быть использован при реализации почти всех типов транспортных проектов в РФ. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"На самом деле в рамках бюджетов ограничений практически любой инфраструктурный проект можно структурировать по этому принципу, - сказал министр. - Это могут быть аэропорты, причем не только аэропорты в крупнейших городах нашей страны, но и аэропорты Крайнего Севера, труднодоступные районы Восточной Сибири, Дальнего Востока. Это могут быть порты и подходы к ним, в первую очередь железнодорожные. И, конечно же, это могут быть мосты и путепроводы".

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил внедрить в России механизм "инфраструктурной ипотеки" для инвесторов. Он отметил, что речь идет о внедрении схемы, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают. Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий. Для обеспечения платежей также может быть использован механизм госгарантий.

Замминистра транспорта РФ Алан Лушников ранее говорил, что объем инвестиций в транспортную инфраструктуру нужно увеличивать минимум на 1% ВВП ежегодно и инфраструктурная ипотека является одним из механизмов, позволяющих это обеспечить. По его словам, Минтранс в настоящее время готовит пилотные проекты, которые будут реализованы на этих принципах. Ранее Соколов приводил в пример проекты развития Мурманского транспортного узла и строительства Северного широтного хода.