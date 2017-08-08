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Хаджимба отметил значительную финансовую помощь Абхазии со стороны России

Экономика и бизнес
8 августа, 19:22 UTC+3 ПИЦУНДА ПИЦУНДА 8, августа. /ТАСС

Глава Абхазии рассказал, что в стране реализуются программы с привлечением кредитных ресурсов российских банков

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ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия оказывает большую финансовую помощь Абхазии, что позволяет реализовывать значимые инфраструктурные проекты и развивать экономику.

По словам Хаджимба, в нынешнем году финансирование в рамках инвестиционной программы превысит 2,5 млрд рублей.

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"Абхазской стороной была подготовлена качественная проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, получила подтверждение, что дало возможность начать конкретную работу по объектам, предусмотренным инвестпрограммой. Реализуются программы в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских банков. На эти цели по линии инвестиционного агентства предоставлено 1,2 млрд рублей", - сказал Хаджимба.

"Благодаря этой программе в Абхазии начал развиваться целый ряд производств, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, что позволяет надеяться на развитие собственной экономики в ближайшей перспективе", - добавил президент Абхазии.

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Нынешняя встреча, по его словам, традиционно прошла в дружественной и конструктивной обстановке, была чрезвычайно полезной с точки зрения общих интересов Абхазии и России. "Наши встречи носят регулярный характер, что свидетельствует о привилегированном характере российско- абхазских отношений, о прочных связях союзничества и стратегического партнерства," - сказал он.

"Мы обсудили все наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня, в первую очередь вопросы социально-экономического развития Абхазии", - добавил абхазский лидер.

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Абхазия
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