Хаджимба отметил значительную финансовую помощь Абхазии со стороны России

ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия оказывает большую финансовую помощь Абхазии, что позволяет реализовывать значимые инфраструктурные проекты и развивать экономику.

По словам Хаджимба, в нынешнем году финансирование в рамках инвестиционной программы превысит 2,5 млрд рублей.

"Абхазской стороной была подготовлена качественная проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, получила подтверждение, что дало возможность начать конкретную работу по объектам, предусмотренным инвестпрограммой. Реализуются программы в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских банков. На эти цели по линии инвестиционного агентства предоставлено 1,2 млрд рублей", - сказал Хаджимба.

"Благодаря этой программе в Абхазии начал развиваться целый ряд производств, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, что позволяет надеяться на развитие собственной экономики в ближайшей перспективе", - добавил президент Абхазии.

Нынешняя встреча, по его словам, традиционно прошла в дружественной и конструктивной обстановке, была чрезвычайно полезной с точки зрения общих интересов Абхазии и России. "Наши встречи носят регулярный характер, что свидетельствует о привилегированном характере российско- абхазских отношений, о прочных связях союзничества и стратегического партнерства," - сказал он.

"Мы обсудили все наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня, в первую очередь вопросы социально-экономического развития Абхазии", - добавил абхазский лидер.