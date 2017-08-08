АКИТ предложила разрешить онлайн-продажу лекарств через ЕГАИС по аналогии с алкоголем

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров предложил разрешить дистанционную продажу лекарств через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) по аналогии с алкогольной продукцией, говорится в пресс-релизе Института развития интернета со ссылкой на слова Федорова.

Президент АКИТ пояснил ТАСС, что сначала необходимо полностью очистить рынок от недобросовестных компаний, которые нелегально продают лекарства через интернет. "Роскомнадзор должен жестко начать блокировать все "черные" лекарственные сайты, потому что "белых" сейчас нет", - отметил он. Затем Федоров предлагает регистрировать лекарства в ЕГАИС. "Также, как это сделано с алкоголем, также, как это сделано с мехом. И также, как это сделано с лесом - есть "ЕГАИС лес", - продолжил он. Таким образом, право торговать лекарствами онлайн получат те компании, которые будут зарегистрированы в ЕГАИС и иметь домен третьего уровня egais.ru, например, ozon.egais.ru, заключил президент АКИТ.

С подобным механизмом регулирования онлайн-продаж алкоголя ранее выступил Минфин. Согласно законопроекту Минфина, продавать алкоголь через интернет можно будет только после получения специальной лицензии, которую будет выдавать Росалкорегулирование. И вместе с лицензией продавец будет получать доменное имя в зоне egais.ru. Продавать алкоголь в другой доменной зоне на территории России будет запрещено.

"В этом случае всем участникам процесса все будет предельно ясно: клиенту понятно, что компания добросовестная и "белая", а Роскомнадзору и всем провайдерам, осуществляющим доступ к интернету, понятно, что зона не должна блокироваться, т.к. попасть туда можно только с разрешения контролирующего органа. Это очень логичное и простое, с нашей точки зрения, решение", - сказал Федоров, выступая в Администрации президента РФ на встрече, посвященной дистанционной торговле лекарствами.

Закон об интернет-продаже лекарств

Согласно действующему законодательству, продажа медикаментов напрямую через интернет запрещена. Законодательство разрешает заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому. В конце июня руководитель департамента лекарственного обеспечения и медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина сообщала ТАСС, что законопроект об интернет-продаже лекарств был доработан и отправлен в правительство.

Принципиальным в обновленном законопроекте, по ее словам, стал момент, фиксирующий право на интернет-торговлю только для стационарных, лицензированных аптечных организаций. Это необходимо для того, чтобы при необходимости потребитель мог предъявить претензии. Она отмечала, что доработанный документ не будет предполагать интернет-продажу препаратов, которые отпускаются по рецепту врача, однако в дальнейшем в законопроект могут быть включены и рецептурные лекарства.

Позиция рынка

Во встрече в Администрации президента приняли участие представители ведущих российских компаний и организаций, таких как "Яндекс", "Аптечная сеть 36,6", "Медси", "Эркафарм", "Нижфарм", STADA, "Ригла", "Байер", Ozon.ru, "Юлмарт", "Аптека.ру", и другие - всего около 50 участников. Организатором встречи выступил Институт развития Интернета совместно с АКИТ.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что начинать надо с безрецептурных препаратов. Еще они договорились о том, что компании должны доставлять лекарства на специальном оборудованном транспорте с соблюдением всех требований хранения и перевозки. Кроме того, доставку "из рук в руки" должен осуществлять фармацевт, который сможет проконсультировать покупателя, полагают они. В заключение встречи председатель совета ИРИ Герман Клименко предложил фармацевтам и интернет-компаниям провести еще одно собрание, а также представить результаты обсуждений к февральскому Форуму по цифровой медицине.

Курс на интернет-торговлю

В 2016 г., по оценке консалтинговой компании IPT Group, объем продаж фармпродукции через интернет (без учета серого рынка) составил 11 млрд руб., из них собственно лекарственных средств - 0,7-1 млрд руб. Легализация продаж лекарств через интернет позволит значительно поднять уровень торговли этого сегмента. По оценкам опрошенных ТАСС экспертов, объем рынка онлайн-торговли фармацевтической продукцией через год после снятия запрета может составить от 16,5 млрд до 37,5 млрд руб.

Практически все серьезные российские аптечные сети запускают онлайн-системы бронирования лекарств: "ЗдравСити" (проект фармдистрибьютора "Протек"), и сервис Ассоциации независимых аптек (АСНА), "Аптечная сеть 36.6". Лидером по оборотам в онлайн-сегменте, согласно данным IPT Group, является проект Apteka.ru одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов "Катрен". Доля этого интернет-сервиса составляет около 45% исследуемого сегмента рынка.