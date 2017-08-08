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Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия пообещали в ближайшие месяцы выполнить квоты по ОПЕК+

Экономика и бизнес
8 августа, 19:48 UTC+3 ТАСС 8, августа. /ТАСС

Эти страны имеют одни из самых низких показателей выполнения договоренностей по сокращению добычи нефти

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ТАСС, 8 августа. /ТАСС/. Четыре страны, участвующие в соглашении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, но имеющие самый низкий уровень выполнения квот - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия - пообещали достичь полного соответствия своим обязательствам в ближайшее время, говорится в пресс-релизе по итогам прошедшего в Абу-Даби внеочередного технического совещания ОПЕК+ с участием этих стран.

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"ОАЭ, Ирак, Казахстан и Малайзия выразили полную поддержку существующему действующему механизму мониторинга и свою готовность полностью взаимодействовать как с техническим комитетом, так и с министерским в ближайшие месяцы для того, чтобы достичь полного соответствия своим обязательствам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере и оказались плодотворными. Выводы этой встречи будут обсуждаться на заседании технического комитета, который состоится в Вене 21 августа.

Ирак, ОАЭ и Казахстан имеют одни из самых низких показателей выполнения договоренностей по сокращению добычи нефти. По данным Международного энергетического агентства, в июне Ирак сократил добычу всего на 29% от своей квоты, которая составляет 210 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ - на 60%. Казахстан и вовсе нарастил добычу на 28 тыс. баррелей при квоте сокращения в 20 тыс. баррелей в сутки.

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+, который прошел в Санкт-Петербурге 24 июля, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что ОПЕК не устраивает ситуация, в которой одни участники перевыполняют свои обязательства, а другие пользуются этим. Он пообещал лично провести переговоры с руководством этих стран в ближайшее время.

Соглашение ОПЕК+, заключенное в ноябре прошлого года и продленное до апреля 2018 года, подразумевает сокращение добычи нефтивсеми странами-участниками на 1,8 млн баррелей в сутки. По данным мониторинга ОПЕК+, за первые полгода соглашение в среднем выполнялось на 98%.

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