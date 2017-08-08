ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГО

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в целом поддержала разработанный Минфином проект поправок в закон об ОСАГО, сообщила ТАСС замглавы управления финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. При этом страховщики выступают против предложенной Минфином конструкции "освобождения" тарифов.

ФАС, в частности, поддержала возможность введения трех категорий полисов ОСАГО, с учетом того, что страховщики не смогут навязывать автовладельцу определенную категорию, отметила Беляева. Напомним, что Минфин предлагал ввести полисы с лимитами 1 млн и 2 млн рублей (как по причинению вреда жизни и здоровью, так и по причинению вреда имуществу) в дополнение к существующему лимиту в ОСАГО в 400 тыс. рублей за вред автомобилю и в 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью. Кроме того, ФАС поддерживает предложенное Минфином расширение тарифного коридора по ОСАГО с учетом назначения транспортного средства (ТС) и целей использования (сейчас коридор базовой ставки тарифа ОСАГО устанавливается только для разных категорий ТС).

При этом ФАС усомнилась в возможности реализации ряда положений законопроекта, например, учитывать коэффициент "бонус-малус" (скидка за безаварийную езду и надбавка за совершенные аварии) для всех водителей, вписанных в страховку, а не только для собственника машины.

"ФАС России считает, что необходимо сохранить полномочия Банка России по контролю за правильностью расчета страховщиками страховой премии при заключении договоров ОСАГО", - подчеркнула Беляева.

Минфин разработал проект поправок в закон об ОСАГО, которые должны стать первым этапом по "освобождению" цен на ОСАГО от госрегулирования (сейчас тарифы устанавливает ЦБ РФ). Минфин предлагает дать страховщикам больше свободы в определении значения базовой ставки тарифа внутри установленного ЦБ коридора, а также дать страховщикам возможность самостоятельно устанавливать ряд "персональных" коэффициентов для каждого водителя, зависящих от его стиля вождения и числа штрафов за нарушение ПДД. Кроме того, ведомство предлагает вернуться к идее заключать договоры ОСАГО на несколько лет (сейчас максимум - год) и ввести три категории полисов с разными лимитами возмещения пострадавшему в ДТП.

"Ингосстрах" резко против

Компания "Ингосстрах" считает "несвоевременными и в определенной степени губительными" большинство инициатив Минфина, изложенных в проекте поправок. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в среду.

Страховщик категорически против введения многолетних полисов, так как это серьезно повлияет на оценку страховых резервов и вызовет волну недовольства клиентов, так как корректировка тарифа по коэффициенту "бонус-малус" проводится ежегодно, отмечают в "Ингосстрахе".

Лимиты возмещения по жизни и здоровью могут составлять 2 млн рублей, как в других видах страхования, но только при полностью свободном тарифе, считают в "Ингосстрахе"

"В сложившейся ситуации внедрение этих мер приведет к окончательному краху системы ОСАГО", - говорится в заявлении. Чтобы этого не допустить, по мнению компании, нужно увеличить территориальные коэффициенты в убыточных регионах РФ, дать страховщикам возможность самим определять другие коэффициенты и затем провести полную либерализацию тарифов ОСАГО.

В Банке России ранее заявили ТАСС, что поддерживают идею либерализации тарифов ОСАГО, но предложенный Минфином подход считают не оптимальным. Регулятор готовит свои замечания к законопроекту.

Сейчас тариф ОСАГО для автомобилей физлиц установлен ЦБ РФ в коридоре 3432-4118 рублей. Для расчета цены полиса базовая ставка тарифа умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает ЦБ.