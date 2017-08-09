Минторг США может ввести пошлины против поставщиков металлического кремния из трех стран

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США может ввести таможенные пошлины против поставщиков металлического кремния из Австралии, Бразилии и Казахстана. Данное решение обусловлено тем, что они получают от правительств своих стран субсидии, которые должны быть компенсированы американскими таможенными пошлинами. Об этом сообщил во вторник министр торговли США Уилбур Росс по итогам расследования, проведенного его ведомством.

По данным американского минторга, в случае с Казахстаном компании Tau-Ken Temir грозит введение таможенной пошлины в размере 120%, поставщику из Австралии - в размере 16,23%, двум фирмам из Бразилии - в размере от 3,69% до 52,07%. Нынешнее решение минторга США носит предварительный характер. Окончательный вердикт по этому разбирательству, которое было начато по инициативе американской компании Globe Specialty Metals из штата Западная Вирджиния, ожидается в середине декабря текущего года.

В соответствии с изложенной американской стороной информацией, фирма Tau-Ken Temir экспортировала в США в 2016 году порядка 9,5 тыс. тонн металлического кремния на сумму около $17,5 млн. При этом от поставщика из Австралии такого товара в США было экспортировано почти 17 тыс. тонн - на сумму приблизительно $34 млн, а от двух компаний в Бразилии - 25,6 тыс. тонн на 60 млн.

Американский минторг подчеркнул, что "исполнение торгового законодательства США находится в центре внимания администрации Трампа". За период с 20 января по 8 августа нынешнее правительство США инициировало уже 64 различных антидемпинговых разбирательства - на 40% больше, чем в прошлом году, отметил минторг. По его свидетельству, на данном этапе власти США сохраняют в силе в общей сложности 403 распоряжения о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин, действующих в отношении иностранных поставщиков товаров и услуг на американский рынок. В минувшем году за счет обложения соответствующими пошлинами различных статей импорта на сумму $14 млрд, признанного поставленным по демпинговым ценам или в результате субсидирования, США получили $1,5 млрд, уточнил минторг.