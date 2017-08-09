Власти: строительство нового гидроузла на Волге даст толчок развитию судоходства

ТАСС, 9 августа. Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла поможет наладить полноценную навигацию на маловодных участках от Городца до Нижнего Новгорода и даст импульс развитию судоходства по всему Волжскому бассейну. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко.

"Низконапорный гидроузел позволит наладить судоходство на маловодном 40-километровом участке Волги от Городца до Нижнего Новгорода, который является связующим звеном крупных грузопотоков с Камы, Средней и Нижней Волги. Строительство гидроузла даст серьезный импульс развитию, в том числе водного туризма и пароходства в регионе", - отметил Герасименко.

Распоряжение о выделении 43,5 млрд рублей на строительство подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым во вторник, 8 августа 2017 года. Но о необходимости реализации проекта начали говорить в начале 2000-х годов.

Проблемы навигации

По данным Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, низкий уровень воды в Волге практически остановил движение судов во время навигации 2014-2015 годов. "Гарантированная глубина для прохождения судов с осадкой 3,1 м не выдерживалась и постоянно снижалась. Время от времени этот участок могли проходить беспрепятственно суда с осадкой не более 1,7 м. Чтобы преодолеть этот участок капитаны вынуждены избавляться от груза на этом этапе пути либо совершать рейсы с неполной погрузкой", - пояснили в Минтрансе региона.

С начала 2015 года были введены ограничения по движению судов с осадками более 3,0 м, а затем пропуск был разрешен судам с осадкой 2,4 м.

Весной 2017 года министр транспорта РФ Максим Соколов высказал мнение, что строительство нового гидроузла необходимо, чтобы создать единую транспортную сеть на Волге с гарантированной глубиной прохождения 4,2 м.

Перспективы волжского судоходства

Власти региона полагают, что в перспективе ГЭС откроет новые возможности для регулярного судоходства не только по Волге, но и Оке, Ветлуге и Суре. Интенсивное судоходство в границах области даст толчок к развитию нижегородских портов: Дзержинскому, Городецкому, Борскому и Кстовскому, свяжет их в единый транспортный коридор с выходом на Балтику. Власти региона от реализации проекта в первую очередь ждут развития грузопотока.

Замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Татарстана Дмитрий Иванов отметил, что речной транспорт незаменим при перевозках для нефтяной, строительной отраслей, транспортировке зерна, машин и механизмов.

"Однозначно, что экономическое обоснование строительству гидроузла есть. Перевозка таких грузов как нефть, песчано-гравийные смеси, экономически востребована именно речным и морским транспортом. С точки зрения экологии одной ГЭС больше, одной меньше - большой разницы нет. То есть, это будут мини-ГЭС, мини-шлюзы, которые отсекут существующее водохранилище, его верхнюю часть. И судоходству на Волге больше не будет мешать ничего", - пояснил Иванов ТАСС.

Экологи тревожатся

Если власти уверены в необходимости проекта для речной отрасли региона, то представителей общественных организаций и экологов тревожат возможные экологические последствия.

Исполнительный директор некоммерческой экологической организации "Вьюница" Владимир Орехов заявил, что Волга из полноводной реки уже превратилась в систему каскадных водохранилищ и не справляется самостоятельно с очисткой грунтовых вод.

"Постоянное изменение уровня воды не дает свободного протока, что ведет к нарушениям экосистемы. Строительство еще одного гидроузла лишь усугубит ситуацию", - сообщил Орехов ТАСС. А местный эколог Астах Каюмов добавил, что если бы в проекте строительства гидроузла был предусмотрен мост для северного обхода Нижнего Новгорода, то часть транспортных проблем, в том числе и для самих нижегородцев, была бы снята.

"На сегодняшний день реализация данного проекта делает невозможным дальнейшее строительство моста северного обхода Нижнего Новгорода. А мост в обход центра города необходим", - пояснил Каюмов.

По примеру Астрахани

В Астраханской области проблему с обмелением судоходных каналов уже успешно решают. Здесь все проблемы были связаны с обмелением Волги и Волго-Каспийского судоходного канала, который является самым протяженным и старейшим в России. Как рассказали ТАСС в Министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов региона проблему решали комплексно и постепенно.

"Эту проблему активно начали решать в 2014 году. В 2016 году со дна Волго-Каспийского морского судоходного канала подняли рекордные 5,6 млн куб. м грунта. На этот год запланировано поднять 4,7 млн куб. м ила, и половина работ уже выполнена", - пояснили в министерстве.

В Астраханской области "собираются применить научно-исследовательский подход, чтобы не просто ежегодно извлекать грунт со дня, а, возможно, построить дамбы или гидротехнические сооружения, чтобы минимизировать поступление грунта во время паводка в канал. "Это сложный процесс в дельте, чтобы эти потоки регулировать, чтобы уменьшить наносы нужен научно-исследовательский подход. <…> В идеале это должно привести к уменьшению объемов дноуглубительных работ", - добавили в ведомстве.

Справка

Проект "Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла" включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России", которая была принята в 2001 году и начала реализовываться в 2010 году.

Проектные работы по программе были выполнены в 2014 году по заказу бюджетного учреждения "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", разработчики проекта Нижегородского гидроузла обосновали необходимость строительства повышением количества прохождения судов мелководного участка на отрезке Городец - Нижний Новгород. Стоимость строительства гидроузла составляет чуть более 40 млрд рублей и рассчитана до 2020 года.