ЦБ отозвал лицензию у НКО "Континент Финанс" и банка "Анелик РУ"

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ТАСС, 9 августа. Банк России отозвал с 9 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Континент Финанс", не являющейся участником системы страхования вкладов. Также лицензия отозвана у участника системы страхования вкладов - московского банка "Анелик РУ". Согласно отчетности, на 1 июля текущего года организации занимали по величине активов в банковской системе РФ 568-е и 524-е места соответственно.
"НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, - говорится в пресс-релизе регулятора. - Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств".
В соответствии с приказом Банка России, в "Континент Финанс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
НКО "Континент Финанс" - небольшая по размеру активов организация с сетью подразделений в Москве. Ранее осуществляла свою деятельность в форме банка и работала под наименованием АКБ "Надежный банк", однако в феврале 2015 года сменила статус и наименование. Согласно данным портала Allbanks.ru, ключевыми направлениями деятельности кредитной организации являются розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции на межбанковском рынке. Основными источниками фондирования выступают собственный капитал и средства юрлиц.
"В деятельности ООО КБ "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, - отмечает ЦБ. - С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций".
В "Анелик РУ" также назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным портала Allbanks.ru, "Анелик РУ" является дочерней структурой ливанского CreditBank S.A.L. Ключевое направление деятельности - осуществление денежных переводов по одноименной платежной системе. Банк также выступает оператором клирингового и операционно-расчетного центров.