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Медведев поручил обеспечить создание инфраструктуры для беспилотного транспорта в РФ

Экономика и бизнес
9 августа, 8:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Кроме того, Минюсту поручено рассмотреть вопрос наделения правом на управление электробусами водителей, имеющих водительские удостоверения на управление троллейбусами

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ТАСС, 9 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопросы создания на территории РФ инфраструктуры, необходимой для беспилотного транспорта. Соответствующие поручения по итогам прошедшего 21 июля совещания у председателя правительства по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в России опубликованы в среду на сайте кабмина.

Так, вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу поручено установить перечень объектов для развертывания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для обеспечения передвижения беспилотного транспорта, оснастив такой инфраструктурой, в первую очередь, крупные города и транспортные коридоры "Север - Юг" и "Запад - Восток".

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность применения на общественном и грузовом транспорте систем "искусственного интеллекта", направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Минюсту поручено рассмотреть вопрос наделения правом на управление электробусами водителей, имеющих водительские удостоверения на управление троллейбусами, в том числе при необходимости подготовить нормативно-правовой акт.

Минэкономразвития, Минпромторгу и Минтрансу поручено при разработке Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года учесть развитие техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, а также организацию комплектующих для электрического и беспилотного транспорта.

Для развития электрического транспорта в РФ в 2017 году реализуется механизм государственной поддержки, предусматривающий предоставление субсидий производителям городского наземного электрического транспорта - троллейбусов, трамваев и автобусов с электрическим двигателем.

В проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года электродвижение, беспилотные автомобили, подключенные автомобили (телематические системы) определены основными направлениями и трендами развития отрасли.

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