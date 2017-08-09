Китайско-французская компания может создать кресло пилота российско-китайского самолета

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ЧЖЭНЬЦЗЯН /Китай/, 9 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Цзянсусская французско-китайская компания технологий авиационной безопасности может разработать кресла пилотов для создаваемого совместно Россией и Китаем широкофюзеляжного дальнемагистрального авиалайнера С929. Об этом сообщил в среду в беседе с ТАСС в городе Чжэньцзян (восточная провинция Цзянсу) руководитель технического центра компании Е Цилинь.
"Мы уже сотрудничаем и ведем переговоры с Китайской корпорацией коммерческой авиации (COMAC) по этому проекту и надеемся принять в нем участие", - сообщил он, добавив, что компания направила экспертов в Шанхай для проработки вопросов технического взаимодействия с COMAC по российско-китайскому самолету.
"Мы готовы, используя площадку COMAC, наладить сотрудничество с российскими компаниями в авиационной сфере, особенно в производстве кресел для пилотов", - сказал эксперт.
В беседе с ТАСС Е Цилинь рассказал также, что компания уже имеет опыт подобных разработок. На совершившем в мае в Шанхае первый полет узкофюзеляжном китайском самолете C919 кресла пилотов были спроектированы и произведены данной компанией совместно с французскими экспертами.
На этот проект, по его словам, было потрачено порядка 40 млн юаней (около $5,9 млн). Стоимость одного кресла пилота для С919, уточнил он, составляет около 200 тыс. юаней (почти $30 тыс.).
В конце мая в Шанхае состоялась церемония открытия СП под названием "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, CRAIC), которая будет выполнять функцию оператора программы российско-китайского широкофюзеляжного самолета.
Председателем совета директоров CRAIC стал президент АО "Гражданские самолеты Сухого" Владислав Масалов, а генеральным директором - Го Бочжи (директор программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета). Как сообщил ранее журналистам в штаб-квартире COMAC в Шанхае Владислав Масалов, общий бюджет программы составит порядка $13 млрд.
На данный момент, согласно предоставленной журналистам в ПАО "ОАК" информации, обе стороны уже завершили процедуру торгово-промышленной регистрации и получили лицензию на право хозяйственной деятельности. В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. км. Собирать самолет будут в Шанхае.
Соглашение о создании СП было подписано 25 июня 2016 года на полях встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.