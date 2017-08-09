Чистая прибыль Московской биржи по МСФО во II квартале упала на 17,3%

ТАСС, 9 августа. Московская биржа во втором квартале 2017 года заработала 5,3 млрд рублей чистой прибыли - это на 17,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности торговой площадки по МСФО.

Процентные доходы биржи продолжили снижение - они упали на 20%, до 4,7 млрд рублей.

"Мы называем это стабилизацией процентного дохода. Сейчас процентные ставки далеко от максимума 2015 года, а клиенты активнее управляют своей ликвидностью и хранят меньшие объемы в Национальном клиринговом центре (входит в группу Московская биржа и выполняет функции центрального контрагента - прим. ТАСС). Кроме того, участники торгов разумно предпочитают отдавать нам валюту в качестве обеспечения, которой ввиду низких и даже отрицательных ставок мы не можем распоряжаться с прибылью", - объяснил председатель правления биржи Александр Афанасьев. Несмотря на такую общую тенденцию, во втором квартале процентный доход биржи все-таки вырос по сравнению с первым кварталом 2017 года (+4%), добавил он.

Комиссионные доходы биржи увеличились на 4,2%, до 5 млрд рублей. "Второй квартал традиционно бывает вялым, но в этот раз мы получили лучший результат по комиссионному доходу, когда-либо зафиксированный во втором квартале. Главный драйвер роста - облигации. Мы давно говорим о бондизации рынка, мы упрощали правила эмиссии и доступ эмитентов, ввели различные формы этого инструмента - облигации с плавающим купоном, облигации в иностранной валюте, структурные, секьюритизированные и так далее", - рассказал Афанасьев.

Комиссионный доход рынка облигаций вырос на 23%, до 502 млрд рублей за счет роста количества и объемов размещений: только объем размещений ОФЗ во втором квартале вырос на 77,5%, до 463 млрд рублей, следует из отчетности.

Денежный рынок прибавляет за счет корпораций

Комиссионные доходы на денежном рынке Московской биржи выросли за рассматриваемый период на 8,8%, до 1,25 млрд рублей, объем торгов на этом рынке показал рост на 26,2%, до 90,7 трлн рублей. Наибольший рост - в сделках репо с центральным контрагентом (ЦК). Операции репо с ЦБ снижаются, но при этом увеличиваются операции репо с ЦК. Таким образом, эти сделки просто переходят в более биржевую плоскость, указывает Афанасьев.

Он также отметил резкий скачок в объеме сделок репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) - он составил 167% и этот продукт развивается: за июль оборот сделок репо с КСУ достиг оборота, как за весь второй квартал. "Такой рост был обеспечен изменением регулирования по КСУ для банков при расчете обязательных нормативов и, конечно, приходом корпораций на денежный рынок", - добавил предправления торговой площадки.

Мосбиржа 24 июля разрешила компаниям - нефинансовым организациям получать прямой доступ на денежный рынок. Уже 11 компаний его получили, за эти дни они заключили сделок на денежном рынке на 49 млрд рублей.

Биржу подвела валюта

Валютные операции на рынке спот (поставка валюты наличными) - единственный продукт, показавший существенное сокращение в комиссионных доходах биржи, констатировал Афанасьев. Они сократились на 6,4%, до 964,8 млн рублей, несмотря на рост общего объема торгов на валютном рынке на 13,5%. Объем операций спот во втором квартале упал на 20%, но был частично компенсирован ростом на 29,4% объема торгов свопами (сделка по привлечению валюты с обязательным ее возвратом через заранее оговоренный срок).

Сокращение комиссионного дохода произошло и на срочном рынке - на 4,2%, до 481 млн рублей. "Как и в первом квартале продолжилось сокращение валютных деривативов как следствие снижения интереса к валютным операциям на рынке спот. Но растут объемы торгов товарными фьючерсами (+9%), а также начали расти опционы (+38,5%)", - продолжает Афанасьев. По его словам, инвесторов привлекают фьючерсы на нефть - они интересны в том числе для арбитражных операций к фьючерсу на индекс и фьючерсу на валюту.

"Интерес к опционам объясняется тем, что на наш рынок пришел хеджер, более профессиональный игрок. Опцион - более профессиональный, более рисковый продукт, чем фьючерс, поэтому опционы интересны более профессиональным игрокам. Товарные и индексные опционы показали наибольший рост", - сообщил Афанасьев.

Операционные расходы Московской биржи во втором квартале выросли на 12,7% до 3,2 млрд рублей. В основном это произошло за счет роста расходов на амортизацию имущества и содержание IT-инфраструктуры (+36%, до 1 млрд рублей) и расходов на персонал (+11,3%, до 1,5 млрд рублей).