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Источник: доступ к госуслугам станет возможным через сеть "Одноклассники" в сентябре

Экономика и бизнес
9 августа, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

На первом этапе пользователям будут доступны 12 услуг, в числе которых оформление загранпаспорта, регистрация автомобиля, оплата штрафов

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© Иван Новиков/ТАСС

ТАСС, 9 августа. Доступ к порталу "Госуслуги" станет возможным через социальную сеть "Одноклассники" - в сентябре сервис будет запущен для пользователей соцсети по всей России. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к "Одноклассникам".

По словам собеседника агентства, на первом этапе пользователям будут доступны 12 услуг, в числе которых оформление загранпаспорта или свидетельства о рождении, регистрация автомобиля, подача документов на получение материнского капитала, оплата штрафов и получение уведомлений. В будущем планируется добавить туда все наиболее востребованные сервисы портала.

Сервисами можно будет пользоваться как с компьютера, так и со смартфона (через интернет-браузер или мобильные приложения "Одноклассников" для Android и iOS).

В пресс-службе соцсети подтвердили такие планы. "Мы действительно готовим сервис, который позволит получать государственные услуги в "Одноклассниках". В данный момент мы ведем переговоры с порталом "Госуслуги" о том, какой будет механика и техническая реализация этого сервиса", - сказал ТАСС представитель компании.

В Минкомсвязи планы по интеграции с "Одноклассниками" не комментируют. При этом министерство отметило, что действительно развивает проект "Открытая платформа госуслуг", в рамках которой пользователям предоставляется возможность получать наиболее востребованные услуги на различных сайтах за пределами непосредственно Единого портала госуслуг.

"Используемая технология обеспечивает полную безопасность и сохранность персональных данных, используя для авторизация пользователей сервис ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации)", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи.

Сотрудничество с коммерческими компаниями и социальными сетями ведомство считает перспективным из-за возможности предложить популярные госуслуги на площадках социальных сетей, но в настоящий момент такая возможность пока не реализована, заметили в Минкомсвязи.

Функции портала "Госуслуги"

На портале "Госуслуги" (gosuslugi.ru), по данным на конец июня 2017 года, зарегистрировано 50 млн человек, в среднем в 2017 году в месяц регистрируется более 1,5 млн новых пользователей. После запуска госуслуг на "Одноклассниках" завести личный кабинет можно будет и в соцсети, однако нужно будет делать подтверждение учетной записи (с помощью заказного письма, отправленного через "Почту России", электронной подписью или личным присутствием в специальных центрах).

На портале доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде, самыми популярными у россиян являются проверка судебной и налоговой задолженностей, штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, регистрация автомобилей, получение прав, оформление загранпаспортов и выдача справок о наличии или отсутствии судимости.

Социальная сеть "Одноклассниках" насчитывает свыше 290 млн зарегистрированных пользователей, посещаемость сайта превышает 71 млн в месяц.

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