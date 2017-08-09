Курс доллара вырос до 59,95 руб.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 59,95 руб. Евро укрепился на 10 копеек и составил 70,42 руб.

Индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1984,22 пункта. Индекс РТС опустился на 0,4% и достиг отметки в 1044,98 пункта.