"Яндекс" и Сбербанк создадут СП на базе "Яндекс.Маркета" стоимостью 60 млрд рублей

ТАСС, 9 августа. "Яндекс" и Сбербанк" подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета", говорится в сообщении "Яндекса".

"Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги", - отмечается в пресс-релизе.

Сбербанк вложит в проект 30 млрд рублей, стороны будут иметь равные доли в СП. На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд рублей без учета будущей синергии. До 10% акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета".

На фоне этой новости акции "Яндекса" на торгах Московской биржи сменили падение ростом, подорожав на 1,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, и достигли уровня 1 тыс. 815 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом на открытии торгов Московской биржи в среду бумаги "Яндекса" снижались на 1,8%. Обыкновенные акции Сбербанка к 10:15 мск снижаются на 1,5%, до 173,12 рубля за штуку.