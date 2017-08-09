Урожай яблок в Адыгее спасают от экстремальной жары по итальянским технологиям

МАЙКОП, 9 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Агрокомпании Адыгеи, специализирующиеся на выращивании фруктовых садов интенсивного типа, стали использовать технологии спецопрыскивания для защиты яблок и деревьев от жары, которая достигла в республике отметки "опасное явление". Об этом ТАСС в среду сообщили в Минсельхозе Адыгеи.

"Жара в Адыгее достигла 39-градусной температуры. В этих условиях компании, занимающиеся выращиванием садов по итальянским технологиям капельного орошения, по рекомендациям зональных институтов растениеводства и итальянских коллег стали использовать технологии спецопрыскивания, чтобы сохранить деревья и плоды от солнечных ожогов", - сказали в ведомстве.

Как прокомментировал корреспонденту ТАСС гендиректор "АКСИС" ГК Рустам Калашаов, спецопрыскивание, к которому прибегает специализирующаяся на выращивании садов интенсивного типа компания "Черкесские сады", - это экологически безопасный способ защиты фруктовых деревьев. Специалисты покрывают фруктовые деревья специальным раствором - смесью воды, кальция и кварца, который не содержит химических примесей и полностью безопасен как для дерева, так и для человека. Тонкий слой мела легко смывается водой или даже стирается пальцем, легко сходит при сборе, упаковке и транспортировке плодов.

По прогнозам синоптиков, на юге России будет жарко всю следующую неделю. Высокая температура воздуха и низкая влажность пришлись как раз на время сбора урожая. Те фрукты, уборка которых приходится на середину августа, практически готовы лечь в корзины. Последняя неделя перед сбором - важный этап, во время которого плоды набираются вкуса и сладости, поэтому именно сейчас велик риск потерять товарный вид урожая, пояснил гендиректор.

"Для некоторых сортов яблок румяный бок - признак зрелости. А для других, например, для сортов "Грани Смит" или "Ренет Симеренко", красное пятно - это следствие солнечного ожога, и вот такое яблоко, не имеющее товарный вид, мы уже не сможем продать в торговые сети. В самый разгар дня спецнапыление снижает температуру дерева на семь градусов, а также отражает 90% ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. По сравнению с "дедовским способом" - использованием голубой глины, этот способ является более эффективным и эстетичным для защиты растений от солнечных ожогов", - добавил Калашаов.

Компания "Черкесские сады" работает на территории Гиагинского района Адыгеи с 2015 года. Площади садов, выращиваемых фирмой по итальянской технологии капельного орошения, сегодня составляют порядка 450 гектаров. В этом году компания начала реализацию в республике масштабного инвестпроекта по расширению площадей яблоневых и ореховых садов и организации их переработки, инвестиции составят 5,2 млрд рублей. Запланирована организация полного цикла производства: выращенные в садах плодовые будут перерабатываться и выпускаться в виде соков, пюре и другой продукции для поставок на прилавки российских регионов.