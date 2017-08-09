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В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для ОЭЗ Калининградской области

Экономика и бизнес
9 августа, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Для организаций, получивших статус резидентов, налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 0% и применяется в течение шести налоговых периодов

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий льготы по налогу на прибыль и страховым взносам для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, для организаций, получивших статус резидентов ОЭЗ в Калининградской области, налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 0% и применяется в течение шести налоговых периодов (начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль). В течение следующих шести налоговых периодов ставка налога на прибыль организаций устанавливается в размере 10%.

Кроме того, законопроектом устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для организаций, получивших статус резидента ОЭЗ в Калининградской области, при условии создания ими новых рабочих мест. Общий тариф страховых взносов составит 7,6%, в том числе 6% - в Пенсионный фонд России (ПФР), 1,5 % - в Фонд социального страхования (ФСС) и 0,1 % - в Фонд медицинского страхования (ФОМС). Пониженные тарифы могут использоваться плательщиками, включенными в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Предельный срок применения пониженных тарифов - 31 декабря 2025 года.

По предварительным данным, сумма выпадающих доходов ПФР, ФСС и ФОМС составит в 2018 году 80 млн рублей, в 2019 году - 160 млн рублей, в 2020 году - 240 млн рублей, в 2021 году - 320 млн рублей, подсчитали в правительстве РФ. Законопроект направлен на формирование благоприятного налогового режима для развития экономического и научного потенциала на территории Калининградской области, привлечения инвестиций в экономику региона, а также на создание финансовой базы для ускоренного социально- экономического развития области, говорится в пояснительной записке к документу.

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