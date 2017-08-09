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Пивоваренный концерн AB InBev и турецкая Anadolu Efes объединят бизнес в РФ и на Украине

Экономика и бизнес
9 августа, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Сделка может завершиться уже к середине следующего года

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире пивоваренных концернов Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes (Efes) намерены в равных долях объединить бизнес в России и на Украине. Сделка может быть закрыта до конца первого полугодия 2018 года, говорится в сообщении компании.

Объединенная компания будет работать под названием AB InBev-Efes, ее возглавит президент бизнес подразделений AB InBev в России и на Украине Дмитрий Шпаков.

"Объединение компаний стало следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller, которая завершилась в октябре 2016 года, в результате чего AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes", - отмечается в сообщении.

Компании в ближайшее время должны провести взаимные правовые проверки активов и процессов, а также получить разрешения от уполномоченных государственных органов России и Украины.

"Объединенная компания будет стремиться занять лидирующую позицию на рынках России и Украины. Кроме того, слияние позволит укрепить партнерские отношения AB InBev с Anadolu Efes и увеличить стоимость доли AB InBev в портфеле Anadolu Efes", - говорится в сообщении.

По завершению сделки, объединенная компания будет консолидировать финансовые результаты своей операционной деятельности на рынках России и Украины в рамках отчетности Anadolu Efes. AB InBev, в свою очередь, не будет включать данные результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата с инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли.

Совет директоров будет состоять из представителей обеих компаний в соотношении 50 на 50. В качестве председателя стороны рассматривают кандидатуру председателя совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes Тунджая Озильхана.

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