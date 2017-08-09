Глава "Укрзализныця" покидает пост

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КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Глава "Укрзализныця" (Украинской железной дороги) поляк Войцех Балчун просит освободить его от занимаемой должности. Об этом в среду на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Правительство рассмотрит заявление Балчуна об увольнении. Он принял это решение самостоятельно", - сказал Гройсман. При этом он отметил "положительные изменения" в компании в период руководства Балчуна. "Он работал на сложном предприятии", - сказал премьер и добавил, что правительству предстоит объявить конкурс на нового главу компании.
Гройсман предложил назначить исполняющим обязанности руководителя "Укрзализныця" первого заместителя министра инфраструктры Евгения Кравцова, который в настоящее время возглавляет наблюдательный совет компании.
Балчун был назначен на должность в апреле 2016 года по итогам конкурса.
Он был одним из иностранцев на должностях высших чиновников и топ-менеджеров крупных компаний. Подобная тенденция появилась на Украине после госпереворота 2014 года и прихода к власти нынешнего руководства страны.
Так, минздрав страны возглавлял гражданин Грузии Александр Квиташвили, минфин - гражданка США Наталия Яресько, минэкономразвития - литовец Айварас Абромавичус, губернатором Одесской области был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а главой Нацполиции Украины - гражданка Грузии Хатия Деканоидзе. В настоящее время все они уже покинули свои посты.
Сейчас из шести человек в правлении компании четверо - иностранцы.