В ТОСЭР "Набережные Челны" зарегистрированы два новых резидента

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ внесло две компании в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), создаваемых на территориях моногородов, они стали резидентами ТОСЭР "Набережные Челны" (Татарстан). Об этом сообщила пресс-служба Министества экономики Республики Татарстан.

"Компании ООО "Челны-Агрегат" и ООО "Кама Кристалл Технолоджи" стали 10-м и 11-м резидентами ТОСЭР "Набережные Челны". В соответствии с федеральным законодательством юридическое лицо признается резидентом ТОСЭР с даты внесения записи в названный реестр", - отмечается в сообщении.

ООО "Челны-Агрегат" реализовывает инвестиционный проект "Организация массового производства широкой линейки гидравлической аппаратуры в г. Набережные Челны". ООО "Кама Кристалл Технолоджи" реализовывает на ТОСЭР "Набережные Челны" инвестиционный проект "Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники массой более 80 кг (2-3 этап)".

Статус ТОСЭР Набережные Челны получили в России в числе первых, сейчас здесь зарегистрировано 9 компаний. Среди них "Полихим Системс", "Техноанод", "Агропромышленный комплекс "Камский", КМК "ТЭМПО", "Хайер Апплаенсиус РУС" и другие. Объем вложенных инвестиций резидентами ТОСЭР "Набережные Челны" составил 8,5 млрд рублей.

Всего в Татарстане семь моногородов, которые входят в соответствующий перечень правительства России. Среди них Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Чистополь и Камские Поляны и Нижнекамск. При этом статус ТОСЭР имеет лишь г. Набережные Челны (получил в январе прошлого года).