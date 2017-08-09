Резиденты ОЭЗ "Санкт-Петербург" за полгода увеличили выручку на 40%, до 7 млрд руб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Санкт-Петербург" за полгода по сравнению с аналогичным периодом увеличили выручку на 40% - почти до 7 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"Выручка компаний-резидентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 40% и по итогу первого полугодия составила 6,933 млрд рублей", - сказано в сообщении. Общий объем выручки составил 32,6 млрд рублей.

При этом за полгода компании инвестировали в свои проекты около 3 млрд рублей. Таким образом, общий объем инвестиций за весь период работы ОЭЗ достиг 27,782 млрд рублей. Как отметило руководство ОЭЗ, количество резидентов продолжает увеличиваться.

"В ближайшее время будет проведен первый экспертный совет, что позволит привлечь новые компании, скорректировать бизнес-планы действующих резидентов и, как следствие, улучшить исполнение общих показателей эффективности петербургской ОЭЗ", - приводит пресс-служба слова генерального директора экономической зоны Тамары Рондалевой.

В ОЭЗ "Санкт-Петербург зарегистрировано в качестве резидентов 42 компании. ОЭЗ работает с 2006 года и размещается на двух участках - "Нойдорф" (19 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и "Новоорловская" (163,3 га, Приморский район Санкт- Петербурга). Общий объем заявленных резидентами инвестиций составляет более 38 млрд рублей.