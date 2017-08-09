Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Резиденты ОЭЗ "Санкт-Петербург" за полгода увеличили выручку на 40%, до 7 млрд руб

Экономика и бизнес
9 августа, 12:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, августа. /ТАСС

При этом за полгода компании инвестировали в свои проекты около 3 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Санкт-Петербург" за полгода по сравнению с аналогичным периодом увеличили выручку на 40% - почти до 7 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"Выручка компаний-резидентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 40% и по итогу первого полугодия составила 6,933 млрд рублей", - сказано в сообщении. Общий объем выручки составил 32,6 млрд рублей.

При этом за полгода компании инвестировали в свои проекты около 3 млрд рублей. Таким образом, общий объем инвестиций за весь период работы ОЭЗ достиг 27,782 млрд рублей. Как отметило руководство ОЭЗ, количество резидентов продолжает увеличиваться.

"В ближайшее время будет проведен первый экспертный совет, что позволит привлечь новые компании, скорректировать бизнес-планы действующих резидентов и, как следствие, улучшить исполнение общих показателей эффективности петербургской ОЭЗ", - приводит пресс-служба слова генерального директора экономической зоны Тамары Рондалевой.

В ОЭЗ "Санкт-Петербург зарегистрировано в качестве резидентов 42 компании. ОЭЗ работает с 2006 года и размещается на двух участках - "Нойдорф" (19 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и "Новоорловская" (163,3 га, Приморский район Санкт- Петербурга). Общий объем заявленных резидентами инвестиций составляет более 38 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
СМИ: в столице Черногории прогремел мощный взрыв
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
Движение транспорта после ДТП на Варшавском шоссе восстановлено
5
СБУ проводит обыски в редакции украинского издания "Страна"
6
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
7
СМИ: в Косове арестованы шесть россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама