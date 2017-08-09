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Центробанк снизил на 10 августа курс доллара до 59,96 руб.

Экономика и бизнес
9 августа, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Курс евро опустился до 70,42 руб.

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 10 августа официальный курс доллара на уровне 59,9611 руб., что на 2,75 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 42,22 копейки, до 70,4183 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 20,52 копейки, до 64,6668 руб.

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