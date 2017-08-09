Генпрокуратура Украины обвинила Балчуна в недобросовестной работе на посту главы ж/д

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КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Глава "Укрзализныци" (Украинской железной дороги) поляк Войцех Балчун, уволенный в среду украинским правительством, выполнял свои обязанности недобросовестно. С таким утверждением выступила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"От выполнения обязанностей Балчун фактически самоустранился, эффективное руководство не осуществлял, что отрицательно отразилось на деятельности компании и железнодорожном транспорте в целом", - написала Сарган в Facebook.
По ее информации, генпрокурор Юрий Луценко направил на минувшей неделе премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором подчеркнул "ненадлежащее выполнение правлением "Укрзализныци" своих обязанностей".
Сарган напомнила также, что прокуратура и другие правоохранительные органы расследуют около 90 уголовных дел по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебными обязанностями руководством компании.
К тому же, отметила Сарган, глава "Укрзализныци" не был на рабочем месте 87 дней из 145 рабочих в 2016 году и 45 дней из 103 в 2017 году.
Балчун был назначен на должность в апреле 2016 года по итогам конкурса.
Он был одним из иностранцев на должностях высших чиновников и топ-менеджеров крупных компаний. Подобная тенденция появилась на Украине после госпереворота 2014 года и прихода к власти нынешнего руководства страны.
Так, минздрав страны возглавлял гражданин Грузии Александр Квиташвили, минфин - гражданка США Наталия Яресько, минэкономразвития - литовец Айварас Абромавичус, губернатором Одесской области был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а главой Нацполиции Украины - гражданка Грузии Хатия Деканоидзе. В настоящее время все они уже покинули свои посты.
Сейчас из шести человек в правлении компании четверо - иностранцы.