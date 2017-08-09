Sberbank CIB может инвестировать в клиники Международного медицинского кластера в Сколкове

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Sberbank CIB начал предварительные переговоры с фондом Международного медицинского кластера в Сколково и с потенциальными резидентами кластера о возможных формах и объектах инвестиций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Департамент инвестиционной деятельности Sberbank CIB рассматривает варианты участия в этом уникальном проекте, выступая в роли финансового инвестора и партнера Международного медицинского кластера. В настоящий момент мы ведем предварительные переговоры с фондом Международного медицинского кластера и с потенциальными резидентами кластера о возможных формах и объектах инвестиций", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас Sberbank CIB изучает проекты медицинских центров под управлением специализированных операторов в кластере. "И при наличии надежных операционных партнеров и стратегических соинвесторов готовы рассмотреть финансирование ряда проектов кластера. Мы хотели бы стать одним из ключевых финансовых партнеров кластера", - отметил представитель банка.
Международный медицинский кластер - крупнейший медицинский инфраструктурный проект в России, который создан и контролируется правительством Москвы. Кластер строится на территории инновационного центра "Сколково" на площади 57 га.
Власти рассчитывают, что кластер позволит значительно развить здравоохранение Москвы и Московской области.
Уникальность проекта кластера в том, что медицинские клиники из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), могут оказывать медицинскую помощь, применять препараты и оборудование на его территории без сертификации в РФ, если имеют все разрешительные документы на них в своей стране.
В 2017 году фонд Международного медицинского кластера начал международное роуд-шоу по привлечению медицинских операторов и инвесторов. К 2029 году кластер планирует объединить на своей территории 15 специализированных клиник, образовательный и научно-исследовательский центры, инфраструктуру для проживания пациентов и медицинских работников.