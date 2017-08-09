Власти Подмосковья планируют создать пять индустриальных парков в Реутове

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Администрация городского округа Реутово в Подмосковье планирует создать пять новых индустриальных парков на территории муниципалитета до 2019 года. Об этом сообщил и. о. главы города Станислав Каторов.
"Развитие индустриальных парков и технопарков в Реутове мы рассматриваем как точки роста в экономике города. Всего планируется создать пять таких парков до 2019 года", - приводит его слова пресс-служба горадминистрации в среду.
Парки будут создаваться на действующей промышленной площадке Реутова в промзоне, где размещены и работают несколько резидентов, поясняется в сообщении. Этот статус позволит обновить инфраструктуру промышленной территории и улучшить условия работы уже размещенных там предприятий.
Развитие в городе индустриальных парков создаст привлекательные условия для инвесторов и бизнесменов, добавил Каторов.
Администрация также планирует улучшить сообщение промзоны с остальными частями города за счет проектируемой эстакады через Горьковское направление Московской железной дороги, сообщал ранее ТАСС. Ее строительство начнется в сентябре 2017 года и завершится через три года.