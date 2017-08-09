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Россельхознадзор усилит контроль за агрохолдингами по использованию антибиотиков

Экономика и бизнес
9 августа, 14:01 UTC+3 БЫКОВО область/ 9, августа. /ТАСС

Проверки будут усилены в Белгородской области, на территории которой производится животноводческая продукция таких холдингов, как "Мираторг", "Русагро", "Белая птица", "Белгранкорм"

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БЫКОВО /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор намерен усилить контроль за животноводческой продукцией крупных агрохолдингов на предмет превышения в ней нормы антибиотиков. Об этом сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Мы намерены усилить лабораторный контроль за животноводческой продукцией, производимой в том числе крупными агрохолдингами на превышение норм по антибиотикам. Результаты проверок будут доступны к концу года", - заявил Данкверт.

Он уточнил, что в том числе проверки будут усилены в Белгородской области, на территории которой производится животноводческая продукция таких холдингов, как "Мираторг", "Русагро", "Белая птица", "Белгранкорм".

Данкверт отметил, что усиление контроля необходимо, так как уже были случаи, когда в комбикормах ряда агрохолдингов находили антибиотики, которые не указаны в составе и их там быть не должно.

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