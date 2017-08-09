СБ РФ подготовил новые меры для обеспечения безопасности при производстве СПГ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В Совете безопасности РФ подготовили новые меры для обеспечения безопасности страны в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии Совбеза по безопасности в экономической и социальной сфере.

"С учетом динамики происходящих на мировых энергетических рынках изменений, обусловленных развитием производства СПГ в мире, предложены дополнительные меры в области добычи, производства, транспортировки и сбыта сжиженного природного газа в целях обеспечения энергетической безопасности России", - говорится в сообщении.