СБ РФ подготовил новые меры для обеспечения безопасности при производстве СПГ

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В Совете безопасности РФ подготовили новые меры для обеспечения безопасности страны в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии Совбеза по безопасности в экономической и социальной сфере.
"С учетом динамики происходящих на мировых энергетических рынках изменений, обусловленных развитием производства СПГ в мире, предложены дополнительные меры в области добычи, производства, транспортировки и сбыта сжиженного природного газа в целях обеспечения энергетической безопасности России", - говорится в сообщении.