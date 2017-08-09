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Медведев заверил, что программа поддержки экспорта автомобилей будет продолжена

Экономика и бизнес
9 августа, 14:35 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 9, августа. /ТАСС

По словам главы правительства, у отечественных автопроизводителей уже налажены "устойчивые связи" с "целым рядом стран", в которых российские авто очень востребованы

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ГОРКИ, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что программа поддержки экспорта отечественных автомобилей будет обязательно продолжена. "Программу поддержки экспорта [автомобилей] мы обязательно продолжим", - сказал он на встрече с председателем наблюдательного совета "Базового элемента" Олегом Дерипаской.

"У нас рынок большой, но, конечно, не беспредельный, - отметил глава правительства. - Есть целый ряд стран, у которых существуют устойчивые связи с нашими производителями, в том числе с "Группой ГАЗ" и с вашей большой группой "Русские машины", куда можно было бы и нужно поставлять [автомобили]". Премьер напомнил, что сам присутствовал при запуске ряда новых моделей ГАЗа.

"Надо признаться, это впечатляет, потому что действительно из достаточно узкого набора моделей, которые носили универсальный характер, а этом на самом деле далеко не всегда плюс, удалось развернуть все это в широкий модельный ряд и сориентироваться на самые широкие, разнообразные круги потребителей", - отметил Медведев. Глава кабмина напомнил также о совещании по развитию современных видов транспорта, которое прошло несколько дней назад, и попросил Дерипаску рассказать о проектах "Группы ГАЗ" и перспективах ее развития.

Дерипаска в ответ отметил, что в компании после кризиса 2008 года удалось стабилизировать ситуацию. "Связано это с тем, что определились инвесторы, которые хотят развивать свои проекта в нашей отрасли, были сформированы серьезные коллективы, воспитаны кадры", - подчеркнул он. Дерипаска заявил, что в целом в группу были привлечены более 120 млрд рублей инвестиций. Поставки продукции на экспорт ведутся в более чем 46 стран. В группе "Русские машины" работают 52 тыс. сотрудников и еще 340 тыс. - у поставщиков первой цепочки.

Дерипаска отметил, что "Группе ГАЗ" удалось создать почти 17 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест и увеличить выручку на одного работающего на 131%. Однако по уровню зарплаты на предприятиях группы сохраняется серьезное отставание.

Дерипаска считает, что сейчас создалась возможность для начала нового рывка, связанная с экспортом. "Важно, чтобы это нашло отражение в новом бюджете - сейчас же у нас нет антикризисной составляющей, будет только формирование по скажем так перспективным направлениям, - отметил глава набсовета "Базового элемента". - Очень важно продолжать поддерживать спрос и особенно ту часть, которая связана с развитием экспорта, потому что это дополнительный рынок".

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Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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Россия
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