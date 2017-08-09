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Участники ВЭФ обсудят возможности продления льготного налогового периода инвесторам в ДФО

Экономика и бизнес
9 августа, 14:35 UTC+3 ТАСС ТАСС 9, августа. /ТАСС

В обсуждении примут участие члены делегаций Госдумы и Совета Федерации

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ТАСС, 9 августа. /ТАСС/. Продление льготного налогового периода для крупных инвесторов, работающих на Дальнем Востоке, станет одной из тем для обсуждения на третьем Восточном экономическом форуме наряду с предложениями о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток и возмещением расходов инвесторов на строительство внешней инфраструктуры. Об этом сообщают организаторы форума.

По их словам, новые законотворческие инициативы будут обсуждаться на ВЭФ-2017 с участием членов делегаций Государственной Думы РФ и Совета Федерации.

"В частности, будут рассмотрены предложения в законопроекты о продлении льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток, а также о возмещении расходов инвесторов на строительство внешней инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние три года принято 19 федеральных законов, которые способствуют развитию регионов Дальнего Востока. В их числе законы о территориях опережающего развития, о Свободном порте Владивосток, о "дальневосточном гектаре", о снижении энерготарифов, об упрощенном визовом режиме для иностранных граждан, прибывающих на Дальний Восток.

Кроме того, в настоящее время в стадии подготовки к принятию находятся еще 16 законопроектов.

"Многосторонний формат дискуссий на Форуме способствует формированию законодательных механизмов, которые являются основой создания новой экономической политики на Дальнем Востоке", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ Антона Кобякова.

О форуме

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Традиционно центральным мероприятием форума станет пленарное заседание "Дальний Восток: создавая новую реальность", в котором, как ожидается, примет участие президент РФ Владимир Путин. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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