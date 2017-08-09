Турция примет меры, если РФ не снимет ограничения на поставки сельхозпродукции

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АНКАРА, 9 августа. /ТАСС/. Турции придется принять меры в случае, если Россия не снимет ограничения на поставки турецких томатов.
Об этом заявил в среду министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
"Из-за продолжающихся запретов и ограничений на поставки томатов и других овощей мы ощущаем серьезное давление [со стороны местных экспортеров]. Мы примем ответные меры, чтобы нейтрализовать это давление, так дальше не может продолжаться", - отметил он.
Зейбекчи также сказал, что "предстоящие переговоры в Измире 17-19 августа очень важны для Турции". "Каких-либо ожиданий, связанных с томатами, у нас нет. Их [российские] министерства делают разные заявления. Но мы бы не хотели услышать о запретах в отношении томатов, других овощей, мясной и молочной продукции", - сказал министр.
В настоящее время почти все введенные ранее ограничения на поставку сельхозпродукции из Турции сняты. Под запретом остались томаты. Кроме того, сохранились ограничения Россельхознадзора на ввоз перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.