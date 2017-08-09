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Проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы оценивается в 5 млрд рублей

Экономика и бизнес
9 августа, 16:44 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 9, августа. /ТАСС

Проект вошел в общую концепцию развития Нижней Волги и остается ключевым

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ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Проект строительства мини- ГЭС и четырех насосных станций для обводнения рукава Волги - Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области - оценивается в 5 млрд рублей, сообщил в среду журналистам замдиректора департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Сергей Коскин.

"Предварительно стоимость проекта варьируется до 5 млрд рублей. Проект планируется реализовать до 2025 года, даже раньше", - сказал Коскин.

Он уточнил, что проект вошел в общую концепцию развития Нижней Волги и остается ключевым. "Есть еще вопросы с поиском инвестора, с обеспечением безопасности. Думаю, что они будут преодолены", - добавил Коскин.

Во вторник на совещании о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги, которое проходило в Волгограде под руководством премьер- министра РФ Дмитрия Медведева, волгоградский губернатор Андрей Бочаров отметил, что этот проект может быть реализован в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). По словам Бочарова, строительство мини-ГЭС и четырех насосных станций поможет решить проблему обводнения Волго-Ахтубинской поймы, особенно в годы маловодья.

По данным властей, новый гидроузел позволит имитировать естественный сток воды в пойму из Волгоградского водохранилища, минуя Волжскую ГЭС. Далее через насосные станции вода наполнит многочисленные озера и протоки Волго- Ахтубинской поймы. Весной и в начале лета 2015 года маловодье на Волге спровоцировало дефицит воды у 77 тыс. жителей 28 поселков в районе Волго-Ахтубинской поймы, города Краснослободска и дачников на острове Сарпинский в Волгоградской области: в пойму не зашла вода, и колодцы жителей домов, где нет центрального водоснабжения, остались сухими. Областные власти организовали искусственную подкачку воды в пойму.

Волго-Ахтубинская пойма насчитывает более 3 тыс. озер и других мелких водоемов. В последние десятилетия возникла угроза осушения поймы из-за критически низких уровней воды.

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