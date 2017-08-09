Зачем Сбербанку "Яндекс.Маркет": эксперты о создании совместного предприятия

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Яндекс" и Сбербанк" объявили о том, что подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета" стоимостью 60 млрд руб. без учета будущей синергии. Сбербанк вложит в проект 30 млрд руб. и получит равную с "Яндексом" долю в СП. Опрошенные ТАСС эксперты рассказали о том, зачем это нужно Сбербанку и как за счет привлеченных средств можно развивать маркетплейс "Яндекса".

Сбербанк и торговля

Информация о том, что Сбербанк интересуется проектами в сфере интернет-торговли, появилась еще осенью 2016 года. Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что Сбербанк может создать с Alibaba Group СП в области электронной торговли в первой половине 2017 г. По данным издания, чиновники правительства совместно с администрацией президента и Центробанком близки к завершению согласования основных условий сделки.

"Но где-то в марте 2017 г. стало известно, что, похоже, ничего не получится, стороны не договорились и, видимо, с того момента Сбербанк стал искать, с кем же еще можно сделать хороший интернет проект", - сказал в беседе с ТАСС глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

"Мы никогда не комментировали и не комментируем слухи", - сообщили ТАСС в Сбербанке на вопрос о том, может ли к новому проекту подключиться китайская сторона (AliExpress). В банке также отметили, что рады новому партнерству, а также напомнили, что это уже не первый опыт - Сбербанк вместе с "Яндексом" владеет сервисом "Яндекс.Деньги", который за годы совместного владения вырос как по операционным, так и по финансовым метрикам. "В отношении "Яндекс.Маркета" мы рассчитываем даже на больший успех", - подчеркнули в пресс-службе Сбербанка.

На что потратить

В конце июля "Яндекс" опубликовал финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2017 года. Сегмент "электронная коммерция" ("Яндекс.Маркет") вырос за второй квартал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, за шесть месяцев рост составил 17%. "В этом году впервые рост составил всего 9%, хотя рынок вырос по нашим оценкам на 14%, не менее. То есть "Яндекс" впервые показал рост ниже рынка, это говорит о том, что кто-то этот трафик у "Яндекса" отъедает", - сообщил Федоров, отметив, что, по мнению АКИТ, существенный рост показывает интернет-торговля из-за рубежа (в основном это AliExpress - прим. ред.).

Действительно, российский рынок является одним из приоритетных для AliExpress и входит в ТОП-3 по количеству заказов наряду с США и странами Европы, напомнили ТАСС в AliExpress. За прошедшие полтора года компания запустила в России площадку AliExpress Молл, на которой представлены товары российских компаний, в том числе крупнейших брендов, а также ряд локализованных услуг - быструю доставку и продажу в кредит.

"Яндекс" тоже рассчитывает на рост. По итогам 2016 года оборот "Яндекс.Маркета" составил около 100 млрд рублей. На сервисе представлено более 150 млн товарных предложений. Ежемесячное количество посетителей оценивается в 20 млн человек. "Яндекс" рассчитывает, что совместные со Сбербанком действия приведут к многократному росту "Яндекс.Маркета", - сообщила компания.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов считает, что инвестированные средства можно использовать и для развития логистики. "Это сделка win-win, потому что "Яндекс" получает довольно солидные инвестиции, а я не помню, когда в последний раз в е-commerce кто-либо что-то инвестировал", - сказал Иванов и напомнил, что у китайских конкурентов "за плечами довольно большие финансовые ресурсы".

По мнению Иванова, средства можно направить и в строительство складов и о таких намерениях "Яндекс" объявлял ранее.

Зачем это Сбербанку

"Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги", - говорится в пресс- релизе "Яндекса" и Сбербанка. Как отмечается в сообщении, инвестиции Сбербанка укрепят позиции "Яндекс.Маркета" на рынке и принесут пользу партнерам. "В частности, они обеспечат дополнительными ресурсами новые направления: логистику, программу "Заказ на Маркете", работу с зарубежными магазинами", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Яндекс.Маркета" Максима Гришакова.

Федоров из АКИТ считает, что Сбербанк мог бы использовать свои отделения (у Сбербанка насчитывается свыше 17 тыс. отделений во всех регионах России, кроме Крыма и Севастополя - прим. ред.) как точки выдачи покупок. "Вполне вероятно, что из этих отделений можно сделать точки выдачи интернет-заказов. Нужно многое количество интернет-игроков, которые эти точки смогут заполнить, а обеспечить это может только "Яндекс.Маркет", - сказал он.

Кроме того, этот проект может улучшить и ситуацию с высокой ценой за эквайринг. По данным исследования Internet Acquiring Rank 2016, подготовленного аналитическим агентством Markswebb Rank&Report, практически у всех сервисов интернет-эквайринга размер комиссии зависит от оборота и сферы деятельности клиента и составляет для бизнеса с оборотом до 100 тыс. руб. - 2,9-3,5%, от 100 тыс. до 5 млн руб. - 2,8%-2,9%, при обороте от 10 млн руб. - 2-2,5%. "Интернет-эквайринг в России стоит очень дорого. Мы очень надеемся, что Сбербанк, понимая что он теряет колоссальные деньги на платежах по Visa и Mastercard, сделает платежи внутри Сбербанка минимальными", - считает Федоров.