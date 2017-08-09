"Газпром" увеличил загрузку "Северного потока", не снизив транзит через Украину

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Газпром" наблюдает хорошую динамику экспорта газа в Европу, за счет газопровода OPAL загрузка "Северного потока" превысила 90%, при этом транзит через Украину даже вырос, сообщил журналистам председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

"В период с 1 по 8 августа загрузка "Газпромом" газопровода OPAL увеличилась на 30%. Сегодня газопровод вышел на полную мощность. Объем суточной подачи газа на ГИС "Грайфсвальд" 8 августа достиг 140 млн куб. м, то есть использование "Северного потока" превысило 90% от проектной мощности. И это летом! Это свидетельствует о высокой востребованности этого экспортного маршрута и его продолжения - газопровода OPAL. Его полная загрузка - это объективная рыночная необходимость со стороны наших европейских клиентов", - сказал он.

Отвечая на вопрос о претензиях по OPAL, которые сводились к тому, что это повлияет на использование польских транзитных мощностей, Миллер сказал: "Потребность в российском газе в Европе объективно очень высокая. И "Газпром" максимально задействует все имеющиеся экспортные маршруты. Загрузка газопровода "Ямал - Европа" через территорию Польши в первую неделю августа, несмотря на работу OPAL, оставалась на максимальном уровне. А на украинском коридоре наблюдалось даже увеличение объема транзита через пункт Велке-Капушаны на украинско-словацкой границе".

При этом глава "Газпрома" отметил, что состояние украинской газотранспортной системы (ГТС) не может гарантировать надежное газоснабжение Европы в средне- и долгосрочной перспективе.

Комментируя заявление министерства энергетики Украины о возможных проблемах с транзитом газа через Украину ввиду хронического недоинвестирования в газотранспортную систему, он сказал: "Мы уже давно говорим об этом. Состояние украинской ГТС таково, что никто не может гарантировать надежное газоснабжение европейских потребителей по украинскому коридору в средне- и долгосрочной перспективе. Наши партнеры в Европе это прекрасно знают. И наконец-то и украинская сторона это признала. И публично, официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему. Это еще раз показывает, что для стабильного обеспечения европейских стран российским газом абсолютно необходимы дополнительные современные и высокоэффективные экспортные маршруты".

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что компания "Укртрансгаз" может оказаться технически не готова к транзиту газа в будущем из-за политики сокращения инвестиций в украинскую ГТС компанией "Нафтогаз Украины".

История OPAL

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

В июле Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей газопровода OPAL, наложенные по иску польской PGNiG. После этого Федеральное сетевое агентство ФРГ разрешило доступ к дополнительным мощностям газопровода. Таким образом, вновь начинает действовать разрешение Еврокомиссии, по которому "Газпром" в 2016 году получил доступ к 90% мощностей OPAL.

Ранее "Газпром экспорт" заявил, что после снятия обеспечительных мер по доступу к OPAL получит возможность участвовать в этих аукционах и бронировать мощности.

До прошлого года "Газпром" мог использовать только половину мощностей OPAL. Хотя в 2009 году Еврокомиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, однако при условии проведения аукциона для чешского рынка на условиях регулятора. "Газпром" на это не согласился, а 50% мощностей OPAL были заморожены - то есть зарезервированы для других газовых компаний. Но альтернативных поставщиков так и не нашлось. Осенью 2016 года Еврокомиссия все-таки предоставила "Газпрому" доступ практически ко всему объему трубы, а оставшиеся мощности было решено выставить на аукцион.

Однако польская энергетическая компания PGNiG и правительство Польши обратились в Европейский суд с обжалованием этого решения. В рамках разбирательства были приняты обеспечительные меры, которыми решение Еврокомиссии было приостановлено.

Первые суточные аукционы на свободные мощности газопровода-отвода OPAL прошли 1 августа - с бронированием на 2 августа. В среду загрузка газопровода OPAL после снятия судебных ограничений и проведения первых аукционов выросла с 58% до 95% в точке входа в Грайфсвальде. По данным оператора газопровода, 9 августа загрузка достигла 43,5 млн кВт/ч, что составляет 95% от мощности газопровода.