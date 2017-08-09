Турецкий импорт увеличил поток зараженной сельхозпродукции в Брянскую и Смоленскую области

ТАСС, 9 августа. Количество ввозимой в Брянскую и Смоленскую области импортной сельскохозяйственной продукции, зараженной опасными вредителями, в первом полугодии 2017 года выросло на 30%, сообщило в среду межрегиональное управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. По данным ведомства, рост произошел за счет начавшегося импорта сельхозпродукции из Турции.

"В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество неблагополучной в фитосанитарном отношении импортной сельхозпродукции увеличилось на 30%. Это связано со снятием ограничений в 2017 году на запрет ввоза турецкой плодоовощной продукции", - сообщает управление.

Помимо Турции, опасная продукция ввозилась на территорию двух регионов также из Сербии, Молдавии, Марокко, Белоруссии, Македонии, Испании и Италии, однако в ведомстве подчеркивают, что случаев обнаружения вредителей в турецкой продукции было вдвое больше. Всего с начала года в Брянской и Смоленской областях Россельхознадзор выявил 45 партий зараженной вредителями продукции общим весом более 500 тонн.

Отмечается, что ввозимая в регион продукция проверяется выборочно, по группам риска, то есть внимание уделяется тем товарам, где возможно обнаружение карантинных вредителей сельскохозяйственных культур. С начала года инспекторы выявили случаи заражения овощей и фруктов калифорнийским цветочным трипсом, средиземноморской плодовой мухой, южноамериканской томатной молью, восточной плодожоркой, грибковыми заболеваниями. Вредителей обнаруживали в цветах, томатах, персиках, салате, черешне, нектаринах, абрикосах, айве, капусте, перце, клубнике.

С 1 января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз целого перечня различной сельскохозяйственной продукции из Турции. В октябре 2016 года Россия частично сняла эмбарго и разрешила ввоз из Турции косточковых и цитрусовых. В начале марта 2017 года правительство РФ расширило перечень разрешенных к ввозу турецких товаров.